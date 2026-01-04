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STE3160/30
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Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis
3 tvaika iestatījumi
Smails tvaika plātnes gals
2000 W jauda
Noliecamais StyleBoard statīvs nodrošina stabilu atbalstu apģērbu tvaicēšanas procesa laikā. Vienkārši iespiediet apģērbu starp tvaika plātni un statīvu — tas nodrošinās vieglāku tvaika apstrādes procesu un nevainojamus rezultātus no sākuma līdz beigām.
Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.
3000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.
Atsauksmes
Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.