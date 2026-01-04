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Apģērbu tvaicētāju 3000. sērijaar noliecamu StyleBoard gludināmo dēli

STE3160/30

Vienkārša gludināšana ikdienā
Izmantojiet Philips Stand Steamer 3000. sērijas tvaicētāju un veltiet mazāk laika gludināšana un vairāk izbaudiet apģērba valkāšanas prieku. Integrētais, izturīgais StyleBoard statīvs un lielā vadāmā tvaika sprauslas galva atvieglos jebkura saburzīta apģērba gludināšanu.
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Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Vienkārša gludināšana ikdienā

  • Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis

  • 3 tvaika iestatījumi

  • Smails tvaika plātnes gals

  • 2000 W jauda

Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Noliecams StyleBoard gludināmais dēlis, lai iegūtu labāku rezultātu

Noliecamais StyleBoard statīvs nodrošina stabilu atbalstu apģērbu tvaicēšanas procesa laikā. Vienkārši iespiediet apģērbu starp tvaika plātni un statīvu — tas nodrošinās vieglāku tvaika apstrādes procesu un nevainojamus rezultātus no sākuma līdz beigām.

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Uzsilst mazāk nekā 60 sekunžu laikā, tāpēc darbu var sākt nekavējoties

Kad vien nepieciešams, tvaicētājs ir gatavs lietošanai mazāk kā 60 sekunžu laikā. Tas ir noderīgi, kad apģērba izvēle notiek pēdējā brīdī.

Iznīcina līdz pat 99,9 % baktēriju*, lai atsvaidzinātu un likvidētu smakas

Iznīcina līdz pat 99,9 % baktēriju*, lai atsvaidzinātu un likvidētu smakas

3000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Testēšanu veica institūts, kas ir trešā puse, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans klātbūtni, ja tvaicēšanas ilgums ir 1 minūte.