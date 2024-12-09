[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)