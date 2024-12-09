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Kompakts un salokāms
Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā
1000 W, līdz 20 g/min
Nav nepieciešams gludināmais dēlis
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.
Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.
4.3
no 5
39
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Ellen...
09/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Plusi
Сподобалося у використанні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
KriS_27
01/04/2022
Україна
Philips darbinieks
Дуже легкий та компактний
[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)
Plusi
Швидко нагрівається , займає мало місця .
Mīnusi
як для мене , то недоліків немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Iri₴ka
08/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Незаменимая вещь
Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный
Plusi
100%
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.