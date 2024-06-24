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Kompakts un salokāms
Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā
1000 W, līdz 20 g/min
Nav nepieciešams gludināmais dēlis
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.
Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.
5.0
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Akcijas daļa
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Plusi
Якісна робота
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Kara88
21/06/2024
Україна
Akcijas daļa
Ідеальний помічник по догляду за одягом !
Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !
Plusi
Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини
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TantymVerde
17/06/2024
Україна
Akcijas daļa
Компактний і зручний відпарювач
Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.
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Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.