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  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce

3000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH3010/30

5
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Kompakta un salokāma ierīce
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
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Kompakta un salokāma ierīce

  • Kompakts un salokāms

  • Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Plusi

Якісна робота

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

21/06/2024

Україна

Україна

Ідеальний помічник по догляду за одягом !

Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !

Plusi

Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

17/06/2024

Україна

Україна

Компактний і зручний відпарювач

Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.