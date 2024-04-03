30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Kompakts un salokāms
Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā
1000 W, līdz 20 g/min
Nav nepieciešams gludināmais dēlis
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.
Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.
5.0
no 5
32
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ihor12
03/04/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Компактий зручний невеликий розпарювач
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую
Plusi
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші
Mīnusi
Не сильно потужний,
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
iva_olya
13/07/2023
Україна
Виріб повністю відповідає характеристикам!
Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Zefir558
20/06/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Это супер вещь!!!
Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.