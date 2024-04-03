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  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce

3000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH3020/10

5
| (32) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Kompakta un salokāma ierīce
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
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Kompakta un salokāma ierīce

  • Kompakts un salokāms

  • Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Kompakts un salokāms apģērbu tvaicētājs, viegli lietojams un uzglabājams

Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

1000 W ar līdz 20 g/min nepārtraukta tvaika plūsmu

Mūsu rokas apģērbu tvaicētājs, pateicoties 1000 W jaudai, nodrošina nepārtrauktu tvaiku līdz 20 g/min ātrai un ērtai tvaicēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

32

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/04/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Компактий зручний невеликий розпарювач

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую

Plusi

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші

Mīnusi

Не сильно потужний,

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

13/07/2023

Україна

Україна

Виріб повністю відповідає характеристикам!

Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

20/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Это супер вещь!!!

Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.