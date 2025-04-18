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Kompakts un salokāms
Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā
1000 W, līdz 20 g/min
Nav nepieciešams gludināmais dēlis
Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.
Philips 3000 sērijas rokas apģērbu tvaicētājam komplektā pievienota somiņa, kas ir parocīga ceļojot vai vienkārši uzglabāšanai mājās.
Philips 3000 sērijas rokas apģērbu tvaicētājam komplektā pievienota noņemama 120 ml ūdens tvertne, kas ļauj tvaicēt līdz 1 apģērbam bez atkārtotas uzpildes nepieciešamības. Varat viegli noņemt ūdens tvertni no tvaicētāja un uzpildīt to ar krāna ūdeni.
4.9
no 5
29
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
PUT9
18/04/2025
Україна
Verificēts pircējs
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Plusi
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Mīnusi
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Akcijas daļa
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Plusi
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Mīnusi
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Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.