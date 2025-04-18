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  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce
  • Kompakta un salokāma ierīce

3000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH3020/70

4.9
| (29) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Kompakta un salokāma ierīce
Mūsu 3000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir viegls, kompakts un salokāms, lai to varētu viegli lietot un uzglabāt, jebkurā mirklī un jebkurā vietā atsvaidzinot apģērba izskatu. Tas ir lielisks palīgs ātrai apģērba gludināšanai, atrodoties mājās vai ceļā.
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Kompakta un salokāma ierīce

  • Kompakts un salokāms

  • Gatavs lietošanai 30 sekunžu laikā

  • 1000 W, līdz 20 g/min

  • Nav nepieciešams gludināmais dēlis

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Gatavs lietošanai jau 30 sekunžu laikā

Tvaicēšanu var sākt jau pēc 30 sekundēm. Gaismas indikators norāda, kad var sākt, lai tvaicēšana tiktu pabeigta vienā mirklī, bez gaidīšanas un raizēm.

Iekļauta somiņa vieglai uzglabāšanai

Iekļauta somiņa vieglai uzglabāšanai

Philips 3000 sērijas rokas apģērbu tvaicētājam komplektā pievienota somiņa, kas ir parocīga ceļojot vai vienkārši uzglabāšanai mājās.

Noņemama 120 ml ūdens tvertne vieglai uzpildīšanai

Noņemama 120 ml ūdens tvertne vieglai uzpildīšanai

Philips 3000 sērijas rokas apģērbu tvaicētājam komplektā pievienota noņemama 120 ml ūdens tvertne, kas ļauj tvaicēt līdz 1 apģērbam bez atkārtotas uzpildes nepieciešamības. Varat viegli noņemt ūdens tvertni no tvaicētāja un uzpildīt to ar krāna ūdeni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

29

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Plusi

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Mīnusi

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Plusi

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Mīnusi

-

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Pārbaudi 10 minūtes nekustīgā stāvoklī veikusi ārēja testēšanas iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.