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Ideāls delikātam apģērbam un sarežģītām detaļām
Elegants, racionalizēts, ērts dizains
Ērti pārvadājams, lietojams, glabājams
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir gatavs darbam, tiklīdz tas ir nepieciešams – tikai jānoregulē uzgalis apģērbu tvaicēšanai uz pakaramā vai gludināmā dēļa, un var sākt darbu. Tvaicētājam ir nolokāma galva, tāpēc to var ērti paņemt līdzi ceļojot, kā arī ātri un ērti novietot glabāšanai mājās.
Ļoti viegli lietojams — Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs uzsilst un ir gatavs lietošanai jau pēc 35 sekundēm. Un nav arī jāraizējas par lielā un neērtā gludināmā dēļa uzstādīšanu, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Apģērbu var tvaicēt un gludināt gan uz pakaramā, gan novietojot uz jebkuras līdzenas virsmas. Tas arī viss!
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs palīdzēs izlīdzināt burzījumus no jebkura apģērba, ko ir paredzēts gludināt. Pēc noklusējuma ir pieejams enerģiju taupošais Eko iestatījums. Maksimālās jaudas iestatījums nodrošina spēcīgāku tvaika padevi un būs lieliski piemērots stipri saburzīta apģērba izlīdzināšanai un tādiem audumiem kā kokvilna.
4.9
no 5
28
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
31/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Легкий, простий, якісний
Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням
Plusi
Легкий, недорогий, гарний
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
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ZoryaMtb
31/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Найкращий за свої кошти
Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше
Plusi
Зручність, потужність, ціна
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
30/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Класна заміна прасці для студента
Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу
Plusi
Компактно і зручно
Mīnusi
-
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Testēts ar baktēriju/rauga testa celmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar testa ērču sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušu ērču mātītes un tēviņi un nimfas)
Nominālā jauda 1400 W ir spēkā, ja ierīce ir pievienota 240 V strāvas avotam. Faktiskā nominālā jauda var mainīties atkarībā no sprieguma.