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Ideāls delikātam apģērbam un sarežģītām detaļām
Elegants, racionalizēts, ērts dizains
Ērti pārvadājams, lietojams, glabājams
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir gatavs darbam, tiklīdz tas ir nepieciešams – tikai jānoregulē uzgalis apģērbu tvaicēšanai uz pakaramā vai gludināmā dēļa, un var sākt darbu. Tvaicētājam ir nolokāma galva, tāpēc to var ērti paņemt līdzi ceļojot, kā arī ātri un ērti novietot glabāšanai mājās.
Ļoti viegli lietojams — Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs uzsilst un ir gatavs lietošanai jau pēc 35 sekundēm. Un nav arī jāraizējas par lielā un neērtā gludināmā dēļa uzstādīšanu, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Apģērbu var tvaicēt un gludināt gan uz pakaramā, gan novietojot uz jebkuras līdzenas virsmas. Tas arī viss!
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs palīdzēs izlīdzināt burzījumus no jebkura apģērba, ko ir paredzēts gludināt. Pēc noklusējuma ir pieejams enerģiju taupošais Eko iestatījums. Maksimālās jaudas iestatījums nodrošina spēcīgāku tvaika padevi un būs lieliski piemērots stipri saburzīta apģērba izlīdzināšanai un tādiem audumiem kā kokvilna.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zvezdichka
31/05/2025
България
Akcijas daļa
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
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Paya P
30/05/2025
България
Akcijas daļa
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Plusi
Бързина и функционалност
Mīnusi
Обем
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Zazzza
22/05/2025
България
Akcijas daļa
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Plusi
Лек и лесно преносим по време на пътуване
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Testēts ar baktēriju/rauga testa celmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar testa ērču sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušu ērču mātītes un tēviņi un nimfas)
Nominālā jauda 1400 W ir spēkā, ja ierīce ir pievienota 240 V strāvas avotam. Faktiskā nominālā jauda var mainīties atkarībā no sprieguma.