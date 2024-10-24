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Ideāls delikātam apģērbam un sarežģītām detaļām
Elegants, racionalizēts, ērts dizains
Ērti pārvadājams, lietojams, glabājams
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir gatavs darbam, tiklīdz tas ir nepieciešams – tikai jānoregulē uzgalis apģērbu tvaicēšanai uz pakaramā vai gludināmā dēļa, un var sākt darbu. Tvaicētājam ir nolokāma galva, tāpēc to var ērti paņemt līdzi ceļojot, kā arī ātri un ērti novietot glabāšanai mājās.
Ļoti viegli lietojams — Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs uzsilst un ir gatavs lietošanai jau pēc 35 sekundēm. Un nav arī jāraizējas par lielā un neērtā gludināmā dēļa uzstādīšanu, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Apģērbu var tvaicēt un gludināt gan uz pakaramā, gan novietojot uz jebkuras līdzenas virsmas. Tas arī viss!
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs palīdzēs izlīdzināt burzījumus no jebkura apģērba, ko ir paredzēts gludināt. Pēc noklusējuma ir pieejams enerģiju taupošais Eko iestatījums. Maksimālās jaudas iestatījums nodrošina spēcīgāku tvaika padevi un būs lieliski piemērots stipri saburzīta apģērba izlīdzināšanai un tādiem audumiem kā kokvilna.
4.9
no 5
19
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Saneck
24/10/2024
Україна
Стильний, потужний
Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Sviat
24/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Найшвидше прасування у моєму житті
Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.
Plusi
швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн
Mīnusi
Немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
~kvitkova~
23/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Потужний та ергономічний
Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Testēts ar baktēriju/rauga testa celmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar testa ērču sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušu ērču mātītes un tēviņi un nimfas)
Nominālā jauda 1400 W ir spēkā, ja ierīce ir pievienota 240 V strāvas avotam. Faktiskā nominālā jauda var mainīties atkarībā no sprieguma.