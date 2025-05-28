30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Ideāls delikātam apģērbam un sarežģītām detaļām
Elegants, racionalizēts, ērts dizains
Ērti pārvadājams, lietojams, glabājams
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir gatavs darbam, tiklīdz tas ir nepieciešams – tikai jānoregulē uzgalis apģērbu tvaicēšanai uz pakaramā vai gludināmā dēļa, un var sākt darbu. Tvaicētājam ir nolokāma galva, tāpēc to var ērti paņemt līdzi ceļojot, kā arī ātri un ērti novietot glabāšanai mājās.
Ļoti viegli lietojams — Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs uzsilst un ir gatavs lietošanai jau pēc 35 sekundēm. Un nav arī jāraizējas par lielā un neērtā gludināmā dēļa uzstādīšanu, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Apģērbu var tvaicēt un gludināt gan uz pakaramā, gan novietojot uz jebkuras līdzenas virsmas. Tas arī viss!
Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs palīdzēs izlīdzināt burzījumus no jebkura apģērba, ko ir paredzēts gludināt. Pēc noklusējuma ir pieejams enerģiju taupošais Eko iestatījums. Maksimālās jaudas iestatījums nodrošina spēcīgāku tvaika padevi un būs lieliski piemērots stipri saburzīta apģērba izlīdzināšanai un tādiem audumiem kā kokvilna.
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
FLORY91
28/05/2025
България
Akcijas daļa
Страхотен!
Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Rain girl
28/05/2025
България
Akcijas daļa
Страхотен!!!
Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
IvaPNV
28/05/2025
България
Akcijas daļa
Заслужава си
Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Testēts ar baktēriju/rauga testa celmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar testa ērču sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušu ērču mātītes un tēviņi un nimfas)
Nominālā jauda 1400 W ir spēkā, ja ierīce ir pievienota 240 V strāvas avotam. Faktiskā nominālā jauda var mainīties atkarībā no sprieguma.