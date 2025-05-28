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  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance
  • Modes nākotne: tvaiks un elegance

5000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH5030/80

5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Modes nākotne: tvaiks un elegance
Tērps ir izvēlēts, bet nav laika to gludināt. Tikai mieru, mēs palīdzēsim! Aizmirstiet smagos gludekļus un sāciet izmantot Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētāju. Tas ir gatavs lietošanai 35 sekunžu laikā, un ar to darboties būs pavisam viegli. Tava garderobe vienmēr būs lieliskā kārtībā — garantēti bez apdedzināšanas!
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Piešķir savai garderobei elegantu akcentu ar Philips

Modes nākotne: tvaiks un elegance

  • Ideāls delikātam apģērbam un sarežģītām detaļām

  • Elegants, racionalizēts, ērts dizains

  • Ērti pārvadājams, lietojams, glabājams

Gaumīgs dizains ar regulējamu galvu ērtai lietošanai un glabāšanai

Gaumīgs dizains ar regulējamu galvu ērtai lietošanai un glabāšanai

Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs ir gatavs darbam, tiklīdz tas ir nepieciešams – tikai jānoregulē uzgalis apģērbu tvaicēšanai uz pakaramā vai gludināmā dēļa, un var sākt darbu. Tvaicētājam ir nolokāma galva, tāpēc to var ērti paņemt līdzi ceļojot, kā arī ātri un ērti novietot glabāšanai mājās.

Gatavs lietošanai dažās sekundēs, un nevajag gludināmo dēli

Gatavs lietošanai dažās sekundēs, un nevajag gludināmo dēli

Ļoti viegli lietojams — Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs uzsilst un ir gatavs lietošanai jau pēc 35 sekundēm. Un nav arī jāraizējas par lielā un neērtā gludināmā dēļa uzstādīšanu, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Apģērbu var tvaicēt un gludināt gan uz pakaramā, gan novietojot uz jebkuras līdzenas virsmas. Tas arī viss!

Eko un maksimālās jaudas iestatījums: izvēlies savam apģērbam piemērotāko

Eko un maksimālās jaudas iestatījums: izvēlies savam apģērbam piemērotāko

Philips 5000. sērijas rokas apģērbu tvaicētājs palīdzēs izlīdzināt burzījumus no jebkura apģērba, ko ir paredzēts gludināt. Pēc noklusējuma ir pieejams enerģiju taupošais Eko iestatījums. Maksimālās jaudas iestatījums nodrošina spēcīgāku tvaika padevi un būs lieliski piemērots stipri saburzīta apģērba izlīdzināšanai un tādiem audumiem kā kokvilna.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/05/2025

България

България

Страхотен!

Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

28/05/2025

България

България

Страхотен!!!

Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

28/05/2025

България

България

Заслужава си

Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара

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Atrunas

  1. Testēts ar baktēriju/rauga testa celmiem: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testēts ar testa ērču sugām: Dermatophagoides farinae (pieaugušu ērču mātītes un tēviņi un nimfas)

  2. Nominālā jauda 1400 W ir spēkā, ja ierīce ir pievienota 240 V strāvas avotam. Faktiskā nominālā jauda var mainīties atkarībā no sprieguma.