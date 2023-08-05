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1500 W jauda, līdz 28 g/min
OptimalTEMP gludināšanas virsma
30 sekunžu uzsilšanas laiks
100 ml ūdens tvertne
Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.
Līdz pat 28 g/min nepārtraukta, jaudīga tvaika plūsma padara auduma šķiedras pakļāvīgākas, tādēļ burzījumus var nogludināt ātri, nodrošinot, ka apģērbs izskatās lieliski.
100 ml noņemama ūdens tvertne, lai bez atkārtotas uzpildīšanas varētu tvaicēt līdz pat vienam pilnam apģērba komplektam. Kad vien tvaicēšanas laikā tas ir nepieciešams, ūdens tvertni ir viegli noņemt un uzpildīt.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Plusi
Лек и практичен
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.
Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu