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7000 SeriesRokas apģērbu tvaicētājs

STH7020/20

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

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Ar Philips 7000. sērijas rokas apģērbu tvaicētāju viss tērps var būt gatavs valkāšanai vienā acumirklī! Tā regulējamā galva un smailais tvaika plātnes gals ātri un ērti ļauj izlīdzināt burzījumus jebkurā leņķī. OptimalTemp tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdedzināšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ērta, ātra un efektīva apstrāde ar tvaiku

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  • 1500 W jauda, līdz 28 g/min

  • OptimalTEMP gludināšanas virsma

  • 30 sekunžu uzsilšanas laiks

  • 100 ml ūdens tvertne

Izvirzīts gals, lai efektīvi sasniegtu jebkuru apģērba detaļu

Izvirzīts gals, lai efektīvi sasniegtu jebkuru apģērba detaļu

Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.

Pastāvīga tvaika plūsma efektīvi nogludina burzījumus

Pastāvīga tvaika plūsma efektīvi nogludina burzījumus

Līdz pat 28 g/min nepārtraukta, jaudīga tvaika plūsma padara auduma šķiedras pakļāvīgākas, tādēļ burzījumus var nogludināt ātri, nodrošinot, ka apģērbs izskatās lieliski.

100 ml ūdens tvertne, lai apģērbs ātri izskatītos lieliski

100 ml ūdens tvertne, lai apģērbs ātri izskatītos lieliski

100 ml noņemama ūdens tvertne, lai bez atkārtotas uzpildīšanas varētu tvaicēt līdz pat vienam pilnam apģērba komplektam. Kad vien tvaicēšanas laikā tas ir nepieciešams, ūdens tvertni ir viegli noņemt un uzpildīt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Plusi

Лек и практичен

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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Atrunas

  1. Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.

  2. Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu