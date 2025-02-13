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1500 W jauda, līdz 28 g/min
OptimalTEMP gludināšanas virsma
30 sekunžu uzsilšanas laiks
100 + 200 ml ūdens tvertnes
Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.
Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.
Kad vien jums tas ir nepieciešams, jūsu tvaicētājs ir gatavs lietošanai jau 30 sekundēs. Gaismas indikators norāda, kad varat sākt, tādēļ darbu varēsiet paveikt ļoti īsā laikā. Tas ir lieliski piemērots, ja lēmums par apģērba izvēli tiek pieņemts pēdējā brīdī.
Godalgas
4.9
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Plusi
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Mīnusi
Ťažší
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Verificēts pircējs
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.
Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu