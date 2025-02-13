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7000. sērijaRokas apģērbu tvaicētājs

STH7030/10

4.9
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

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Ar Philips 7000. sērijas rokas apģērbu tvaicētāju viss tērps var būt gatavs valkāšanai vienā acumirklī! Tā regulējamā galva un smailais tvaika plātnes gals ātri un ērti ļauj izlīdzināt burzījumus jebkurā leņķī. OptimalTemp tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdedzināšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ērta, ātra un efektīva apstrāde ar tvaiku

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  • 1500 W jauda, līdz 28 g/min

  • OptimalTEMP gludināšanas virsma

  • 30 sekunžu uzsilšanas laiks

  • 100 + 200 ml ūdens tvertnes

Regulējama galviņa vieglai un patīkamai tvaicēšanai

Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.

Izvirzīts gals, lai efektīvi sasniegtu jebkuru apģērba detaļu

Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.

Gatavs sākt tvaicēšanu jau 30 sekundēs

Kad vien jums tas ir nepieciešams, jūsu tvaicētājs ir gatavs lietošanai jau 30 sekundēs. Gaismas indikators norāda, kad varat sākt, tādēļ darbu varēsiet paveikt ļoti īsā laikā. Tas ir lieliski piemērots, ja lēmums par apģērba izvēli tiek pieņemts pēdējā brīdī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Plusi

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Mīnusi

Ťažší

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

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Atrunas

  1. Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.

  2. Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu