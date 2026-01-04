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STH7040/80
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1500 W jauda, līdz 28 g/min
OptimalTEMP gludināšanas virsma
30 sekunžu uzsilšanas laiks
100 + 200 ml ūdens tvertnes
7000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.
Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.
Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.
Godalgas
Atsauksmes
Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.
Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu