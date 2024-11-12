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STH7050/30
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
1500 W jauda, līdz 28 g/min
OptimalTEMP gludināšanas virsma
30 sekunžu uzsilšanas laiks
100 + 200 ml ūdens tvertnes
Komplektācijā iekļauts StyleMat
Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.
Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.
Kad vien jums tas ir nepieciešams, jūsu tvaicētājs ir gatavs lietošanai jau 30 sekundēs. Gaismas indikators norāda, kad varat sākt, tādēļ darbu varēsiet paveikt ļoti īsā laikā. Tas ir lieliski piemērots, ja lēmums par apģērba izvēli tiek pieņemts pēdējā brīdī.
Godalgas
1.0
no 5
1
Apskats
Maros18
12/11/2024
Slovensko
Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model
Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.
Plusi
Otocna hlavica
Mīnusi
Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.
Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu