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7000 SeriesRokas apģērbu tvaicētājs

STH7060/80

4.7
| (118) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Atslēdziet savu garderobi
Ar Philips 7000. sērijas rokas apģērbu tvaicētāju viss tērps var būt gatavs valkāšanai vienā acumirklī! Tā regulējamā galva un smailais tvaika plātnes gals ātri un ērti ļauj izlīdzināt burzījumus jebkurā leņķī. OptimalTemp tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdedzināšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ērta, ātra un efektīva apstrāde ar tvaiku

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  • 1500 W jauda, līdz 28 g/min

  • OptimalTEMP gludināšanas virsma

  • 30 sekunžu uzsilšanas laiks

  • 100 + 200 ml ūdens tvertnes

  • Komplektācijā iekļauts StyleMat

Iznīcina līdz pat 99,9 % baktēriju*, lai atsvaidzinātu un likvidētu smakas

7000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.

Regulējama galviņa vieglai un patīkamai tvaicēšanai

Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.

Izvirzīts gals, lai efektīvi sasniegtu jebkuru apģērba detaļu

Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.

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Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Atsauksmes

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4.7

no 5

118

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

27/04/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудові функції

Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Date of Use 2026-03-20

20/10/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Відмінна якість

Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.

Plusi

Якість. Зручність.

Mīnusi

Кабель живлення може бути й довшим.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

06/03/2025

Україна

Україна

Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач

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Atrunas

  1. Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.

  2. Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu