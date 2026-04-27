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1500 W jauda, līdz 28 g/min
OptimalTEMP gludināšanas virsma
30 sekunžu uzsilšanas laiks
100 + 200 ml ūdens tvertnes
Komplektācijā iekļauts StyleMat
7000. sērijas ierīces ne tikai izlīdzina burzījumus, bet arī atsvaidzina apģērbu (kā arī mīkstās mēbeles, aizkarus un rotaļlietas) un likvidē smakas, iznīcinot līdz pat 99,9% baktēriju*.
Inovatīvā, unikālā un regulējamā galva nozīmē, ka var gludināt burzījumus jebkurā leņķī un brīvi izvēlēties, vai tvaicēt vertikāli vai horizontāli.
Tvaika plātnei ir smails gals, lai varētu viegli izgludināt burzījumus ar papildu precizitāti grūti sasniedzamās vietās, piemēram, ap pogām, pie apkaklēm un ielocēs.
Godalgas
4.7
no 5
118
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
dim28ka
27/04/2026
Україна
Verificēts pircējs
Чудові функції
Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Philips_OK
20/10/2025
Україна
Verificēts pircējs
Відмінна якість
Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.
Plusi
Якість. Зручність.
Mīnusi
Кабель живлення може бути й довшим.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Євгеній1
06/03/2025
Україна
Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Testēts trešās puses iestādē, nosakot baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 un Canidia albicans ATCC 10231 pēc 10 sekunžu ilgas tvaicēšanas.
Salīdzinājumā ar Philips GC362, pamatojoties uz iekšējo Philips testēšanas ziņojumu