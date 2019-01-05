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ComfortCut asmeņu sistēma
5 virzienu Flex galviņas
SmartClick precīzais trimmeris
Komfortabla mitrā un sausā skūšanās. Mūsu ComfortCut asmeņu sistēma ar apaļām profila galviņām gludi slīd pāri ādai, aizsargājot to pret skrāpējumiem un griezumiem.
27 pašuzasinošie asmeņi. 56 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.
5 virzienu Flex galviņas kustas 5 dažādos veidos, nodrošinot ciešu kontaktu ar ādu un ātru un gludu skuvumu pat uz kakla un žokļa līnijas.
Godalgas
4.9
no 5
23
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
DustEater
05/01/2019
Polska
Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków
Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Verificēts pircējs
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.