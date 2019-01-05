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  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
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  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās
  • Ātra, gluda skūšanās

Izbeigta ražošana

Shaver series 5000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

SW5700/07

4.9
| (23) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātra, gluda skūšanās
Iegūstiet patiesu komfortu. Atklājiet gludu skuvumu. Mūsu ComfortCut asmeņi ar apaļām profila galviņām gludi slīd pāri ādai, aizsargājot to pret iegriezumiem.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Savaldiet spēku!

Ātra, gluda skūšanās

  • ComfortCut asmeņu sistēma

  • 5 virzienu Flex galviņas

  • SmartClick precīzais trimmeris

Apaļas malas gludi virzās pāri ādai drošai skūšanai

Apaļas malas gludi virzās pāri ādai drošai skūšanai

Komfortabla mitrā un sausā skūšanās. Mūsu ComfortCut asmeņu sistēma ar apaļām profila galviņām gludi slīd pāri ādai, aizsargājot to pret skrāpējumiem un griezumiem.

27 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem lenķiem

27 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem lenķiem

27 pašuzasinošie asmeņi. 56 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.

Galviņas noliecas 5 virzienos ātram un gludam skuvumam

Galviņas noliecas 5 virzienos ātram un gludam skuvumam

5 virzienu Flex galviņas kustas 5 dažādos veidos, nodrošinot ciešu kontaktu ar ādu un ātru un gludu skuvumu pat uz kakla un žokļa līnijas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image AWARD-3620333

Atsauksmes

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4.9

no 5

23

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/01/2019

Polska

Polska

Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków

Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 