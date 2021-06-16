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V-Track Precision PRO asmeņi
5 virzienu Flex galviņas
SkinGlide gredzeni
SmartClick precīzais trimmeris
Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat 3 dienu rugāju, guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
72 pašuzasinošie asmeņi. 151 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.
Izbaudiet patīkamāku skūšanos ar SkinGlide gredzeniem ar mikrolodīšu pārklājumu. Tūkstošiem sīkas, stiklam līdzīgas noapaļotas mikrolodītes samazina berzi un virsmas pretestību starp skuvekli un ādu. Tāpēc skuveklis vienmērīgi un viegli slīd un palīdz pasargāt ādu no kairinājuma.
Godalgas
4.8
no 5
19
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Plusi
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Mīnusi
jak na razie nie znalazłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Verificēts pircējs
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Plusi
Szybki ładowanie
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Eded
30/09/2019
Polska
Verificēts pircējs
Golarka warta swojej ceny. Polecam.
Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..
Plusi
Ma wszystko co powinna robić.
Mīnusi
Sama nie chce golić?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, nekā Philips iepriekšējie modeļi