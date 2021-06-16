ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
  • Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

SW7700/67

4.8
| (19) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums
Izmantojiet V-Track Pro spēku, lai noskūtu pat garākos matiņus. Mūsu V-Track PRO — 72 pašuzasinoši V veida asmeņi griež matiņus ar mazāku raušanas efektu, noskujot pat 3 dienu rugājus.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Sajūtiet V-Track Pro spēku!

Aizsargā pret iegriezumiem, minimāls ādas kairinājums

  • V-Track Precision PRO asmeņi

  • 5 virzienu Flex galviņas

  • SkinGlide gredzeni

  • SmartClick precīzais trimmeris

V-track Precision PRO gludi noskuj pat trīs dienu rugājus.

V-track Precision PRO gludi noskuj pat trīs dienu rugājus.

Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat 3 dienu rugāju, guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

72 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem leņķiem

72 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem leņķiem

72 pašuzasinošie asmeņi. 151 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.

SkinGlide gredzeni ar pretberzes pārklājumu gludai slīdamībai

SkinGlide gredzeni ar pretberzes pārklājumu gludai slīdamībai

Izbaudiet patīkamāku skūšanos ar SkinGlide gredzeniem ar mikrolodīšu pārklājumu. Tūkstošiem sīkas, stiklam līdzīgas noapaļotas mikrolodītes samazina berzi un virsmas pretestību starp skuvekli un ādu. Tāpēc skuveklis vienmērīgi un viegli slīd un palīdz pasargāt ādu no kairinājuma.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
  • Award image AWARD-3620400

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

19

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Plusi

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Mīnusi

jak na razie nie znalazłem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Plusi

Szybki ładowanie

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

30/09/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Golarka warta swojej ceny. Polecam.

Polecam ze wszech miar. Produkt wart swojej ceny..

Plusi

Ma wszystko co powinna robić.

Mīnusi

Sama nie chce golić?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, nekā Philips iepriekšējie modeļi