ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
  • Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

SW9700/67

4.8
| (228) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

3 Godalgas

Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums
Izbaudiet V-Track PRO spēku, noskujot pat garākus matiņus. Mūsu V-Track PRO 72 pašuzasinoši V veida asmeņi griež matiņus ar mazāku raušanas efektu, noskujot pat 3 dienu rugājus.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Sajūtiet V-Track Pro spēku!

Perfekts skuvums, izcils komforts un gludums

  • V-Track Precision PRO asmeņi

  • 8 virzienu ContourDetect galviņas

  • Personalizētie komforta iestatījumi

  • SmartClick precīzais trimmeris

V-track Precision PRO gludi noskuj pat trīs dienu rugājus.

V-track Precision PRO gludi noskuj pat trīs dienu rugājus.

Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat 3 dienu rugāju, guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.

72 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem leņķiem

72 rotējoši asmeņi, kas satver un nogriež matiņus no visiem leņķiem

72 pašuzasinošie asmeņi. 151 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Galviņas izliecas 8 dažādos virzienos lieliskam rezultātam

Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image AWARD-3620248
  • Award image AWARD-3620597
  • Award image AWARD-3620400

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

228

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

04/01/2018

Latvija

Latvija

Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains

Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

08/09/2015

Latvija

Latvija

LIELISKAS FUNKCIJAS

Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patenkintas produktu

Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, nekā Philips iepriekšējie modeļi

  2. Nogriež par 20 % vairāk matiņu nekā Philips iepriekšējie modeļi