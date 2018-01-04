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Izbeigta ražošana
V-Track Precision PRO asmeņi
8 virzienu ContourDetect galviņas
Personalizētie komforta iestatījumi
SmartClick precīzais trimmeris
Iegūstiet perfekti gludu skuvumu. V-track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, pat 3 dienu rugāju, guļošus un dažāda garuma matiņus. Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
72 pašuzasinošie asmeņi. 151 000 griezieni minūtē. Neatstāj nevienu matiņu - neatkarīgi no to augšanas virziena.
Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.
Godalgas
4.8
no 5
228
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
blutus
04/01/2018
Latvija
Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains
Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
deo37
08/09/2015
Latvija
LIELISKAS FUNKCIJAS
Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
mungustas
15/07/2019
Lietuva
Patenkintas produktu
Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
Griež par 30 % tuvāk, veicot mazāku gājienu skaitu, nekā Philips iepriekšējie modeļi
Nogriež par 20 % vairāk matiņu nekā Philips iepriekšējie modeļi