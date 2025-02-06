30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
T1BK/00
Dabiska Fidelio skaņa
Trokšņu slāpēšana Pro+
Vēja trokšņa mazināšana
Augstvērtīgi universāli piegulošas
EDM vai roks, klasiskā mūzika vai hiphops — šīs audiofilu klases austiņas ļauj sadzirdēt it visu tā, it kā atrastos tieši studijā. Līdzsvarotas armatūras skaļruņi sniedz dzirkstošus diskantus un bagātīgas, dabiskas balsis. Dinamiskie skaļruņi atskaņo dziļu un precīzu basu un spēcīgas instrumentu nianses.
Lai arī kur jūs atrastos, šīs patiesi bezvadu austiņas rada ideālu vietu, lai klausītos. Hibrīda trokšņa slāpēšana izmanto jaunāko aparatūru un uzlabotu audio apstrādi, lai bloķētu nevēlamās skaņas. Troksni slāpējošie ausu uzgaļu apvalki, kas pieguļ cieši un ērti, ļauj klausīties vēl aizrautīgāk.
Kad šie ieauši un ietvars ir pilnībā uzlādēti, varat doties ceļā un baudīt mūziku ilgāk nekā vienu dienu. Kā arī, ja izņemat ieausi, mūzika tiek apturēta, lai jūs nepalaistu garām nevienu noti. Ietvaru var uzlādēt bezvadu režīmā.
Godalgas
4.0
no 5
7
Atsauksmes
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Plusi
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Mīnusi
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Plusi
Bateria , wygląd , muzyka
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Krzysztof Romanek
05/04/2023
Polska
W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!
Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!
Plusi
Wszystko w nich pasuje!
Mīnusi
Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless