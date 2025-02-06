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  • Radītas dzīvei ceļā.
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  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
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  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.
  • Radītas dzīvei ceļā.

Izbeigta ražošana

FidelioPatiesi bezvadu austiņas

T1BK/00

4
| (7) Atsauksmes

1 godalga

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Radītas dzīvei ceļā.
Ļaujiet mūzikai jūs pārņemt. Šo augstvērtīgo patiesi bezvadu austiņu plašā, niansētā skaņa jums ļauj atrasties tieši mūzikas centrā. Mūsu labākā trokšņa slapēšanas funkcija un drošā un piegulošā konstrukcija ļauj iedziļināties, lai kur arī jūs atrastos.
Skatīt visas priekšrocības

Radītas dzīvei ceļā.

  • Dabiska Fidelio skaņa

  • Trokšņu slāpēšana Pro+

  • Vēja trokšņa mazināšana

  • Augstvērtīgi universāli piegulošas

Philips Fidelio. Bagātīga, dabiska skaņa

Philips Fidelio. Bagātīga, dabiska skaņa

EDM vai roks, klasiskā mūzika vai hiphops — šīs audiofilu klases austiņas ļauj sadzirdēt it visu tā, it kā atrastos tieši studijā. Līdzsvarotas armatūras skaļruņi sniedz dzirkstošus diskantus un bagātīgas, dabiskas balsis. Dinamiskie skaļruņi atskaņo dziļu un precīzu basu un spēcīgas instrumentu nianses.

Aizraujieties ar klausīšanos jebkur. Trokšņu slāpēšana Pro+

Aizraujieties ar klausīšanos jebkur. Trokšņu slāpēšana Pro+

Lai arī kur jūs atrastos, šīs patiesi bezvadu austiņas rada ideālu vietu, lai klausītos. Hibrīda trokšņa slāpēšana izmanto jaunāko aparatūru un uzlabotu audio apstrādi, lai bloķētu nevēlamās skaņas. Troksni slāpējošie ausu uzgaļu apvalki, kas pieguļ cieši un ērti, ļauj klausīties vēl aizrautīgāk.

Vairāk mūzikas. 48 stundas ilgs darbības laiks, izmantojot uzlādes ietvaru

Kad šie ieauši un ietvars ir pilnībā uzlādēti, varat doties ceļā un baudīt mūziku ilgāk nekā vienu dienu. Kā arī, ja izņemat ieausi, mūzika tiek apturēta, lai jūs nepalaistu garām nevienu noti. Ietvaru var uzlādēt bezvadu režīmā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-3112060

Atsauksmes

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4.0

no 5

7

Atsauksmes

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Plusi

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Mīnusi

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Plusi

Bateria , wygląd , muzyka

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/04/2023

Polska

Polska

W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!

Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!

Plusi

Wszystko w nich pasuje!

Mīnusi

Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.