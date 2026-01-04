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Izbeigta ražošana
TAA1105BK/00
15 mm skaļruņi skaidrai skaņai
aizauss cilpiņa drošai valkāšanai
Vada garums 1,2 m
IPX2 sviedru izturīgas
Pielāgojamie, izliektie ausu āķi ļauj pielāgot šīs vieglās austiņas pavisam ērtā veidā, kas ir pilnīgi drošs. Jūs varat brīvi pārvietoties, neuztraucoties par to, ka austiņas nokritīs tajā izšķirošajā brīdī.
Perfekti noregulēti 15 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu, un basa atveres uzlabo basa sniegumu. Austiņas ērti atrodas ausī, bez iestiepšanās auss kanālā.
Izbaudiet iecienīto atskaņošanas sarakstu katru minūti neatkarīgi no tā, vai jūs skrienat pa ietvēm vai ejat pa parka takām. Iebūvēta tālvadības pults ļauj jums kontrolēt atskaņošanas sarakstu, pamodināt tālruņa balss asistentu un veikt zvanus, nepalaižot garām bītu.
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