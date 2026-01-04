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  • No parka līdz ielai
  • No parka līdz ielai
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  • No parka līdz ielai
  • No parka līdz ielai
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Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamās sporta austiņas ar mikrofonu

TAA1105BK/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
No parka līdz ielai
Iejūtieties plūsmā ar sviedru izturīgajām austiņām, kas pielāgojas jūsu kustībām ar dzidru skaņu un uzlādējošiem basiem. Pielāgojamais, uz ausīm liekamais dizains notur austiņas vietā, un 1,2 m garais vads ir ideāli piemērots savienošanai ar kabatā esošo tālruni.
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No parka līdz ielai

  • 15 mm skaļruņi skaidrai skaņai

  • aizauss cilpiņa drošai valkāšanai

  • Vada garums 1,2 m

  • IPX2 sviedru izturīgas

Austiņas, kas turās, lai kā jūs kustētos

Pielāgojamie, izliektie ausu āķi ļauj pielāgot šīs vieglās austiņas pavisam ērtā veidā, kas ir pilnīgi drošs. Jūs varat brīvi pārvietoties, neuztraucoties par to, ka austiņas nokritīs tajā izšķirošajā brīdī.

Skaidra skaņa, enerģisks bass

Perfekti noregulēti 15 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu, un basa atveres uzlabo basa sniegumu. Austiņas ērti atrodas ausī, bez iestiepšanās auss kanālā.

Vienkārša mūzikas un zvanu vadība

Izbaudiet iecienīto atskaņošanas sarakstu katru minūti neatkarīgi no tā, vai jūs skrienat pa ietvēm vai ejat pa parka takām. Iebūvēta tālvadības pults ļauj jums kontrolēt atskaņošanas sarakstu, pamodināt tālruņa balss asistentu un veikt zvanus, nepalaižot garām bītu.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.