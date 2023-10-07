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Izbeigta ražošana
TAA7306BK/00
Ieguļ ausīs
Pulsa mērīšanas ierīce
Ausu āķi vai pārlikas
UV attīrīšana
No vieglas līdz vidējas slodzes treniņiem pielāgojamās un noņemamās pārlikas parūpējas, ka austiņas ir droši uzliktas. Lielākas slodzes treniņos noņemamie ausu āķi parūpēsies, ka austiņas neizkrīt. Izvēlieties sev piemērotāko ausu āķu vai pārliku krāsu.
Trenējieties gudrāk, izmantojot pulsa mērīšanas ierīci, kas ir saderīga ar populārām fiziskās sagatavotības lietotnēm un Philips Headphones lietotni. Ja jūsu izvēlētā lietotne atbalsta tiešos atjauninājumus, jūsu pulsa mērījumi treniņu laikā tiks nolasīti mutiski. Tādējādi jūs zināsiet, kad pielikt lielākas pūles un kad atslābt.
Celiet svarus. Skrieniet uz celiņa. Lai arī kā jums patiktu izbaudīt endorfīnus, šīs austiņas jums sniedz brīvību iesvīst! Kad treniņš beidzies, vienkārši ielieciet austiņas uzlādes ietvarā un UV attīrīšanas cikls likvidēs līdz 99 % baktēriju.
4.4
no 5
11
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Plusi
Głęboki bas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
BartoszW
15/11/2022
Polska
Bardzo ładne
Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless