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  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
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  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk
  • Trenējieties gudrāk

Izbeigta ražošana

Patiesi bezvadu sporta austiņas

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Trenējieties gudrāk
Skrieniet ātrāk. Leciet augstāk. Šīs patiesi bezvadu sporta austiņas ir aprīkotas ar noņemamām aizauss cilpiņām, kuru dēļ tās pieguļ īpaši droši. Enerģētiskā skaņa jums ļauj koncentrēties, un iebūvētā pulsa mērīšanas ierīce palīdz trenēties vienā ritmā ar ķermeni.
Skatīt visas priekšrocības

Trenējieties gudrāk

  • Ieguļ ausīs

  • Pulsa mērīšanas ierīce

  • Ausu āķi vai pārlikas

  • UV attīrīšana

Pielāgojama valkāšana. Ausu āķi vai pārlikas

Pielāgojama valkāšana. Ausu āķi vai pārlikas

No vieglas līdz vidējas slodzes treniņiem pielāgojamās un noņemamās pārlikas parūpējas, ka austiņas ir droši uzliktas. Lielākas slodzes treniņos noņemamie ausu āķi parūpēsies, ka austiņas neizkrīt. Izvēlieties sev piemērotāko ausu āķu vai pārliku krāsu.

Ieklausieties savā ķermenī. Pulsa mērīšanas ierīce

Ieklausieties savā ķermenī. Pulsa mērīšanas ierīce

Trenējieties gudrāk, izmantojot pulsa mērīšanas ierīci, kas ir saderīga ar populārām fiziskās sagatavotības lietotnēm un Philips Headphones lietotni. Ja jūsu izvēlētā lietotne atbalsta tiešos atjauninājumus, jūsu pulsa mērījumi treniņu laikā tiks nolasīti mutiski. Tādējādi jūs zināsiet, kad pielikt lielākas pūles un kad atslābt.

Trenējieties kārtīgi, saglabājiet svaigumu. UV attīrīšana

Trenējieties kārtīgi, saglabājiet svaigumu. UV attīrīšana

Celiet svarus. Skrieniet uz celiņa. Lai arī kā jums patiktu izbaudīt endorfīnus, šīs austiņas jums sniedz brīvību iesvīst! Kad treniņš beidzies, vienkārši ielieciet austiņas uzlādes ietvarā un UV attīrīšanas cikls likvidēs līdz 99 % baktēriju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

11

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3

07/10/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Plusi

Głęboki bas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

15/11/2022

Polska

Polska

Bardzo ładne

Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.