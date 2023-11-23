ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Patiesi bezvadu sporta austiņas

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Patiesi bezvadu sporta austiņas

TAA7306BK/00

Patiesi bezvadu sporta austiņas

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

iOS un Android ierīcēm

Philips austiņu lietotne

Philips austiņu lietotne ļauj pilnībā izmantot jūsu austiņu potenciālu. Varat no savas mobilās ierīces piekļūt visām funkcijām, kas ļaus jums vislabāk izbaudīt skaņu.

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni
Philips austiņu lietotne

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 676.3 kB
  • 23 November 2023

Īsā lietošanas pamācība - English (US)

  • PDF fails, 958.4 kB
  • 24 November 2023

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim