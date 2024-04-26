30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAE1105PK/00
8,6 mm skaļruņi spēcīgiem basiem
Zeltīts savienotājs
Droši un ērti iegulošas ausīs
Iebūvēta tālvadība vieglai vadībai
Kas gan ir dzīve ceļā bez iecienītākās mūzikas pavadījuma? Šo austiņu jaudīgie 8,6 mm neodīma skaļruņi sniedz spēcīgus basus, kā arī to savienotājs ir ar zelta pārklājumu.
Ergonomiski akustiski ieliktņi un trīs izmēru maināmi gumijas austiņu uzgaļi nodrošina ērtu ievietošanu. Izbaudiet katru iemīļotās mūzikas sekundi.
Atbildiet uz zvanu vai apturiet atskaņošanas sarakstu, nemaz nepieskaroties viedtālrunim. Tieši laikā, ja tūlīt sāksies labākā dziesmas daļa un nevēlaties to palaist garām.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші