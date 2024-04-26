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  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa
  • Jūsu mūzika, jūsu krāsa

Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas austiņas ar vadu

TAE1105PK/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Rozā
Rozā
Zila
Zila
Jūsu mūzika, jūsu krāsa
Šīs ausī liekamās austiņas ar vadu sniedz iespēju klausīties mūziku jaunās skaņās un parādīt savu stilu. Jūsu ieguvums — izteikti basi, izcils stils un komfortabla sajūta. Vai nepieciešams lietot tālruņa balss asistentu? Tikai nospiediet iebūvētās tālvadības pogu.
Skatīt visas priekšrocības

Jūsu mūzika, jūsu krāsa

  • 8,6 mm skaļruņi spēcīgiem basiem

  • Zeltīts savienotājs

  • Droši un ērti iegulošas ausīs

  • Iebūvēta tālvadība vieglai vadībai

Piesātināti basi. Dzidra skaņa

Kas gan ir dzīve ceļā bez iecienītākās mūzikas pavadījuma? Šo austiņu jaudīgie 8,6 mm neodīma skaļruņi sniedz spēcīgus basus, kā arī to savienotājs ir ar zelta pārklājumu.

Izbaudiet savu mūziku komfortabli

Ergonomiski akustiski ieliktņi un trīs izmēru maināmi gumijas austiņu uzgaļi nodrošina ērtu ievietošanu. Izbaudiet katru iemīļotās mūzikas sekundi.

Iebūvēta tālvadība. Pārslēdziet no atskaņošanas saraksta uz zvaniem

Atbildiet uz zvanu vai apturiet atskaņošanas sarakstu, nemaz nepieskaroties viedtālrunim. Tieši laikā, ja tūlīt sāksies labākā dziesmas daļa un nevēlaties to palaist garām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.