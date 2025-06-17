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TAH4209BK/00
Pieejams
Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks
Skaidri zvani
Šīs austiņas ir radītas ērtai ikdienas lietošanai. Polsterētā galvas stīpa ir tik viegla, ka praktiski nav jūtama, savukārt mīksto austiņu spilventiņu pozīciju var pielāgot tieši tā, kā jums vajag. Abi austiņu spilventiņi ir polsterēti ar formu saglabājošām putām: jo ilgāk austiņas valkāsiet, jo vairāk tās iemīlēsiet.
Ar 32 mm skaļruņiem tiek nodrošināta lieliska skaņas kvalitāte un pienācīga pasīvā trokšņu izolācija, jo austiņas cieši pieguļ ausīm. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus, un varēsiet ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja klausīsieties tās klusi.
Ar šīm bezvadu austiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas, jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 55 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu, tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā, savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu, lai mūziku varētu klausīties vēl divas stundas.
4.9
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Plusi
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe