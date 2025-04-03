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4000 series Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

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4000 seriesUz ausīm liekamas bezvadu austiņas

TAH4209PK/00

4000 series Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Pieejams

Melna
Melna
Rozā
Rozā
Zila
Zila
Zīdaini balta
Zīdaini balta

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība - English (US)

  • PDF fails, 3.2 MB
  • 3 April 2025

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 414.9 kB
  • 2 November 2024

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