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TAH8000EBK/00
Detalizēta, dabiska skaņa
Nomaināma baterija
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks
40 mm draiveri ar zīda pārklājumu nodrošina detalizētu skaņu, un Dinamiskie basi sniedz pilnu, bagātīgu basu skaņu pat mazā skaļumā. Tiek atbalstīti LDAC un LC3 kodeki, ļaujot jums maksimāli izmantot augstas izšķirtspējas straumēšanu, lai jūs varētu klausīties ar vadu, izmantojot USB-C. Turklāt lietotnē varat ieslēgt telpisko audio, lai baudītu aptverošu skanējumu.
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Zvana laikā īpaši izstrādātie mikrofoni un trokšņu mazināšanas algoritms skaidri uztvers jūsu balsi un slāpēs fona trokšņus. Pat uz skaļas ielas ļoti vējainā dienā jūsu balss skanēs skaidri, un jūsu sarunu biedra uzmanību nenovērsīs apkārt notiekošais.
4.0
no 5
4
Atsauksmes
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
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Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
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Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Plusi
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Mīnusi
brak
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