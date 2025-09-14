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TAK2000BL/00
Uz ausīm liekamas austiņas ar vadu
Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB
Pielāgojamas. Audio koplietošana
Izturīgas un salokāmas
Šīs austiņas ir īpaši izstrādātas, lai būtu drošas maziem bērniem; to skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Mūzika, multfilmas, filmas, mācību video: lai ko viņi klausītos, jūs varat droši zināt, ka tas nebūs pārāk skaļi.
Šīm austiņām ir mazākas austiņu uzlikas ar mīkstiem ausu spilventiņiem, tās ir vieglas un bērniem ērtas. Polsterēto stīpas daļu var viegli pielāgot, lai tā labi derētu. Stīpas aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.
Krāsainais dizains padara šīs austiņas īpašas dažādos veidos. Bērni var pielāgot savas austiņas, izmantojot paši savus mākslas darbus! Paceliet uz augšu caurspīdīgo austiņu uzliku lodziņu, ievietojiet viņu zīmējumus un atkal ar klikšķi aizveriet lodziņu.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Plusi
wyglad, dzwiek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Plusi
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.