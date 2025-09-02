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4000 seriesBērnu bezvadu uz ausīm liekamās austiņas

TAK4200MP/00

4

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Pieejams

Purpura violeta
Purpura violeta
Rozā
Rozā
Zila
Zila
Zilganzaļa kristāla krāsa
Zilganzaļa kristāla krāsa

Drošas, aizraujošas un piemērotas ceļošanai

Krāsainās LED gaismas uz austiņu uzlikām un aizraujošā bezvadu audio kopīgošanas funkcija padara šīs austiņas bērniem īpaši pievilcīgas. Skaļums ir ierobežots, lai saudzētu bērnu dzirdi, savukārt īpašais ceļošanas režīms ļauj bērniem droši klausīties arī trokšņainākā vidē.

Skatīt visas priekšrocības

Drošas, aizraujošas un piemērotas ceļošanai

  • Bezvadu uz ausīm liekamās austiņas

  • Skaļums ierobežots līdz 85 dB

  • LED gaismas. Audio kopīgošana

  • Izturīgas un salokāmas

Vienmēr droši, vienmēr aizraujoši. Skaļuma ierobežojumi lietošanai mājās un ceļojot*

Vienmēr droši, vienmēr aizraujoši. Skaļuma ierobežojumi lietošanai mājās un ceļojot*

Šīs austiņas ir īpaši izstrādātas, lai būtu sevišķi drošas bērnu dzirdei, tāpēc to skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, klausoties mājās vai mācību laikā. Lai klausītos trokšņainākā vidē ārpus mājām, vecāki var izmantot lietotni Philips Headphones un iestatīt ceļojuma režīma skaļuma ierobežojumu 85 dB.*

Bērniem piemērots komforts un vienkārša lietošana

Bērniem piemērots komforts un vienkārša lietošana

Lielas, apaļas vadības pogas austiņu uzliku apakšdaļā ļauj bērniem viegli lietot šīs austiņas, bet mazā izmēra austiņu uzlikas ar mīkstiem ausu spilventiņiem padara tās ļoti ērtas. Polsterēto stīpas daļu var viegli pielāgot, lai tā labi derētu. Stīpas aizmugurē ir punkti, kas palīdz bērniem saprast, kā pareizi uzlikt austiņas.

Krāsains dizains ar LED gaismām

Krāsains dizains ar LED gaismām

Krāsainās LED gaismas austiņu uzlikās papildina šo austiņu daudzkrāsaino dizainu, un austiņas izceļas citu starpā. LED gaismas var pārslēgt dažādās krāsās. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kuri vēlas izpaust savu individuālo stilu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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  • TPV_PBTAWARD135 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Plusi

dzwiek i design

Mīnusi

nie ma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-08-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Plusi

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-07-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Plusi

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mīnusi

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-07-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Izmantošanas datums 2025-07-15

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Skaļums ir ierobežots līdz 75 dB parastajā režīmā un līdz 85 dB ceļošanas režīmā saskaņā ar drošas klausīšanās standartiem EN 50332.