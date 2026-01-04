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TAK5500RT/00
Pieejams
Skaļuma līmenis ierobežots līdz 85 dB
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Bezvadu audio koplietošana
Izturīgas un salokāmas
Šīs austiņas ērti pieguļ visai ausij, nodrošinot pasīvu apkārtējo trokšņu slāpēšanu, un maksimālais skaļums ir ierobežots līdz 75 dB, kas ir ideāli piemērots, lai klausītos klusos apstākļos. Trokšņainākā vidē austiņās vai ar Philips lietotni Headphones var aktivizēt trokšņu slāpēšanu, savukārt vecāki var izmantot lietotni, lai aktivizētu 85 dB ceļojuma režīmu.
Adaptīvā trokšņu slāpēšanas sistēma automātiski pielāgojas apkārtējai videi, lai bērni varētu klusumā koncentrēties vai trokšņainā vidē skaidri saklausīt atskaņoto saturu, nepalielinot skaļumu. Ar uzaušu vadības pogām var aktivizēt modrības režīmu, lai bērni varētu dzirdēt apkārt notiekošo, savukārt ātrā modrības funkcija pastiprina apkārtējā vidē dzirdamās balsis, lai bērns varētu jūs sadzirdēt arī tad, ja uzliktas austiņas.
Ja arī jūsu bērnu draugiem ir Philips K5500 austiņas, viņi var izveidot bezvada virknes savienojumu starp austiņām un visi klausīties vienu skaņas avotu. Vienas austiņas jāsavieno ar viedierīci, kuru viņi vēlas klausīties, un pēc tam abiem draugiem ir jānospiež daudzfunkciju poga, lai pārslēgtos uz audio koplietošanas režīmu.
Atsauksmes
Standarta režīmā skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 75 dB un ceļojuma režīmā — līdz 85 dB atbilstīgi standartam EN 50332 par drošu klausīšanos.