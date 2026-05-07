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TAM3205M2/12
Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, Audio ieeja
Varēsiet baudīt skaidru, dzidru stereo skaņu ar dziļām zemfrekvences skaņām, jo grāmatu plaukta skaļruņi maksimāli izmanto sistēmas jaudīgo 20 W (RMS) izvadi, 3 collu zemo frekvenču skaļruņus un zemfrekvences skaņu atstarojošos portus. Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem — no mūzikas līdz radio iestudējumiem, un jums vienmēr būs saturam piemērotākā skaņa.
Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat straumēt skaņu, izmantojot Bluetooth, ieslēgt FM radio vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidru uztveršanu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.
Bluetooth LE Audio un LC3 kodeks tiek atbalstīti, lai ievērojami uzlabotu skaņu straumējot. Auracast arī ir atbalstīts, līdz ar to varat straumēt no saderīgas viedās ierīces uz mikro sistēmu un citiem ar Auracast saderīgiem skaļruņiem.
5.0
no 5
1
Apskats
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21