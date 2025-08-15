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Mikro mūzikas sistēma

TAM3205M2/12

Mikro mūzikas sistēma

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Philips izklaides lietotne

Atbalsta izvēlēto Philips Bluetooth skaļruņu, skaņas joslu, ballīšu skaļruņu, mikrosistēmu, CD audio sistēmu un pārnēsājamo radio vadību.

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Philips izklaides lietotne

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 992.3 kB
  • 15 August 2025

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 2.8 MB
  • 29 April 2025

Garantija un apkalpošana

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Garantija

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