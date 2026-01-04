30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
TAMS60Y/00
Roller
Ikona ir atdzimusi. Roller nepārprotamo pagājušā gadsimta 80. gadu stilu papildina dabiska stereo skaņa un vienkārša savienojamība. Tas ir drosmīgs, tas ir skaļš un tas dāvā dziļu, precīzi definētu zemfrekvences skaņu, kas iedarbojas spēcīgi un saglabā nemainīgu skanējumu.
Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.
Maks. 120 W (60 W RMS)
Līdz 24 stundām ilgs darbības laiks
IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem
Pēc izskata Roller atgādina kaut ko no miksteipu laika, taču tas ir pilnīgi pārveidots, lai nodrošinātu līdz 120 W maksimālo jaudu (60 W RMS) un vēl dziļākus basus, nekā jebkad iepriekš. Ja atrodaties ārā, varat ieslēgt Moving Sound, lai arī šādā vidē saglabātu spēcīgus basus un skaidru skaņu.
Dubultie 3,5” dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padziļina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skanējumu.
Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Roller ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.
Atsauksmes
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.
IP67 reitings nozīmē, ka skaļruņa draiveris ir putekļu necaurlaidīgs un to var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam līdz 30 minūtēm.