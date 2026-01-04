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TAMS60Y/00
Roller
Ikona atdzimst. Roller nepārprotamais 80. gadu stils tagad piedāvā īstu stereo skaņu un nevainojamu savienojamību. Tas ir drosmīgs, tas ir skaļš un nodrošina dziļus, skaidri izteiktus basus, kas skan jaudīgi un precīzi.
Iespaidīga skaņa. Retro izskats
120W MAKS. (60W RMS)
Līdz 24 stundām ilgs atskaņošanas laiks
IP67 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
Pēc izskata Roller atgādina kaut ko no miksteipu laika, taču tas ir pilnīgi pārveidots, lai nodrošinātu līdz 120 W maksimālo jaudu (60 W RMS) un vēl dziļākus basus, nekā jebkad iepriekš. Ja atrodaties ārā, varat ieslēgt Moving Sound, lai arī šādā vidē saglabātu spēcīgus basus un skaidru skaņu.
Dubultie 3,5” dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padziļina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skanējumu.
Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Roller ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.
Atsauksmes
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. piederošas reģistrētas preču zīmes. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. piederošas preču zīmes.
IP67 aizsardzības klase nozīmē, ka skaļruņa draiveris ir putekļnecaurlaidīgs un to var iegremdēt ūdenī līdz 30 minūtēm dziļumā līdz 1 m.