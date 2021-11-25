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Izbeigta ražošana
TAPN505BK/00
Vienmēr ar jums. Lai nekas neiztraucētu
Bezvadu trokšņus slāpējošās austiņas palīdz koncentrēties, nodrošinot līdz par 14 stundu darbības laiku. Šīs austiņas ērti pieguļ, pateicoties vieglajai apkakles cilpiņai. Mūsdienīgā viedā funkcionalitāte jūs organizē.
13 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ausīs ievietojamas
Melna
Apkakles cilpiņa
Pārvaldiet savu dzīvi, nemaz neizņemot tālruni — atliek pajautāt Google asistentam. Asistents tiek aktivizēts, vienkārši nospiežot pogu uz kakla stīpas. Varat tam lūgt atvērt kalendāru, izlasīt paziņojumus tālrunī, piezvanīt vai nosūtīt ziņojumus draugiem, pārvaldīt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu.
Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.
Šaura apkakles cilpiņa ērti atrodas aiz jūsu kakla.
4.0
no 5
10
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Plusi
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2021-05-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Plusi
bardzo dobra jakość dżwięku
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2020-05-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Plusi
wygląd/ wygoda / jakość
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2019-03-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Izmantošanas datums 2019-03-30