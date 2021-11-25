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Izbeigta ražošana

Hi-Res Audio ausīs ievietojamās bezvadu austiņas

TAPN505BK/00

4

| (10) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Vienmēr ar jums. Lai nekas neiztraucētu

Bezvadu trokšņus slāpējošās austiņas palīdz koncentrēties, nodrošinot līdz par 14 stundu darbības laiku. Šīs austiņas ērti pieguļ, pateicoties vieglajai apkakles cilpiņai. Mūsdienīgā viedā funkcionalitāte jūs organizē.

Skatīt visas priekšrocības

Hi-Res Audio bezvadu ANC apkakles cilpiņa

Vienmēr ar jums. Lai nekas neiztraucētu

  • 13 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ausīs ievietojamas

  • Melna

  • Apkakles cilpiņa

Google asistents. Pārvaldiet savu dzīvi kustībā

Pārvaldiet savu dzīvi, nemaz neizņemot tālruni — atliek pajautāt Google asistentam. Asistents tiek aktivizēts, vienkārši nospiežot pogu uz kakla stīpas. Varat tam lūgt atvērt kalendāru, izlasīt paziņojumus tālrunī, piezvanīt vai nosūtīt ziņojumus draugiem, pārvaldīt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu.

Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio

Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.

Šaura apkakles cilpiņa nēsāšanai visas dienas garumā. Pārnēsāšanas somiņa

Šaura apkakles cilpiņa ērti atrodas aiz jūsu kakla.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

10

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Plusi

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2021-05-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Plusi

bardzo dobra jakość dżwięku

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2020-05-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Plusi

wygląd/ wygoda / jakość

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2019-03-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Izmantošanas datums 2019-03-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā