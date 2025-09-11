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TAQ2000WT/00
Bezvada atvērtās konstrukcijas austiņas
Ieāķējami
Līdz pat 28 stundu atskaņošanas laiks
Daudzpunktu Bluetooth
Atvērtās konstrukcijas austiņas var stingri uzāķēt uz ārējās auss un ar regulējamo savienojumu pielāgot tā, ka ir iespējami ērti un nespiež. Precīzie gaisa vibrāciju dziņi virza skaņu auss ejā, taču nebloķē to, tāpēc vienlaikus var uztvert arī apkārt notiekošo.
Pēc pilnas uzlādes austiņas var darbināt 7 stundas, kopā ar uzlādes ietvaru — vēl 21 stundu. Ja ir ātri jāuzlādē, austiņas var ielikt ietvarā, lai pēc 15 minūšu uzlādes varētu darbināt vēl vienu stundu. Austiņas var pilnībā uzlādēt 2 stundās, turklāt monorežīmā var lietot vienu austiņu, kamēr otra lādējas.
Ar uzlabotu Bluetooth savienojamību var straumēt vienmērīgāk, turklāt var izveidot stabilāku savienojumu ar vienlaikus divām Bluetooth ierīcēm. Klausieties atskaņošanas sarakstu vai iecienīto apraidi bez kaitinošiem skaņas traucējumiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Plusi
Váha, konstrukce okolo uší
Mīnusi
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka