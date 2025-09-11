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  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
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  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
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  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
  • Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.

2000 seriesBezvada atvērtās konstrukcijas austiņas

TAQ2000WT/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.
Ar ieāķējamajām bezvada atvērtās konstrukcijas austiņām var baudīt dzidru skaņu un ērtības visas dienas garumā. Austiņas var ieāķēt stingri, taču tās nespiež, turklāt atvērtā konstrukcija ļauj dzirdēt ne tikai atskaņoto, bet arī apkārt notiekošo.
Skatīt visas priekšrocības

Ieāķējamas. Atvērtā konstrukcija.

  • Bezvada atvērtās konstrukcijas austiņas

  • Ieāķējami

  • Līdz pat 28 stundu atskaņošanas laiks

  • Daudzpunktu Bluetooth

Ieāķējamas atvērtās konstrukcijas austiņas — ērti visas dienas garumā

Ieāķējamas atvērtās konstrukcijas austiņas — ērti visas dienas garumā

Atvērtās konstrukcijas austiņas var stingri uzāķēt uz ārējās auss un ar regulējamo savienojumu pielāgot tā, ka ir iespējami ērti un nespiež. Precīzie gaisa vibrāciju dziņi virza skaņu auss ejā, taču nebloķē to, tāpēc vienlaikus var uztvert arī apkārt notiekošo.

Atskaņošanas laiks līdz pat 28 stundām. Neliels uzlādes futrālis

Atskaņošanas laiks līdz pat 28 stundām. Neliels uzlādes futrālis

Pēc pilnas uzlādes austiņas var darbināt 7 stundas, kopā ar uzlādes ietvaru — vēl 21 stundu. Ja ir ātri jāuzlādē, austiņas var ielikt ietvarā, lai pēc 15 minūšu uzlādes varētu darbināt vēl vienu stundu. Austiņas var pilnībā uzlādēt 2 stundās, turklāt monorežīmā var lietot vienu austiņu, kamēr otra lādējas.

Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums

Ar uzlabotu Bluetooth savienojamību var straumēt vienmērīgāk, turklāt var izveidot stabilāku savienojumu ar vienlaikus divām Bluetooth ierīcēm. Klausieties atskaņošanas sarakstu vai iecienīto apraidi bez kaitinošiem skaņas traucējumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Plusi

Váha, konstrukce okolo uší

Mīnusi

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.