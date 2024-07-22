Meklējamie vārdi

Mājas audio
  • Klasiskais ceļabiedrs Klasiskais ceļabiedrs Klasiskais ceļabiedrs

    Portatīvais FM/AM radio

    TAR2509/10

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Klasiskais ceļabiedrs

    Vai jūs mīlat radio? No virtuves līdz garāžai un dārzam — šis portatīvais FM/AM analogais radio visur atsakņos jūsu iecienītākās radiostacijas. Tas skan lieliski, darbojas ar maiņstrāvu vai baterijām, un tam ir noderīgs LED indikators, lai jūs zināt, kad radio ir precīzi noregulēts uz radiostaciju.

    Skatīt visas priekšrocības

    Portatīvais FM/AM radio

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Radio un modinātājpulkstenis

    Klasiskais ceļabiedrs

    • FM/AM
    • Analoga regulēšana
    • Maiņstrāva vai baterijas
    Klasisks dizains, skaidra uztveršana, viegla regulēšana

    Klasisks dizains, skaidra uztveršana, viegla regulēšana

    Analogā regulēšana šajā portatīvajā FM/AM radio ļauj viegli atrast jūsu iecienītās stacijas. Vienkārši pagrieziet radio sānos esošo grozāmo pogu un lielajā, skaidrajā logā skatiet, kāda frekvence ir noregulēta. LED indikators iedegas, kad signāls ir spēcīgs.

    Pārslēdziet starp ziņu un mūzikas režīmiem. Toņa kontrole

    Pārslēdziet starp ziņu un mūzikas režīmiem. Toņa kontrole

    Izbaudiet savu mūziku ar mūzikas režīmu. Kad klausāties ziņas vai iecienīto radioraidījumu, vai sarunas, pārslēdziet uz ziņu režīmu. Lai ko arī jūs klausītos, 3,5 collu skaļrunis parūpēsies par skaidru skaņu.

    Vienkārša vadība. Liela skaļuma svira

    Vienkārša vadība. Liela skaļuma svira

    Uz šī radio skaļuma regulēšanas sviru nav nepieciešams meklēt! Papildus lielajai skaļuma regulēšanas svirai radio virspusē atrodas slēdži FM/AM signālu un skaņas režīmu pārslēgšanai. Pieejama arī austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti.

    Novietojiet jebkurā vietā

    Lai kur jums patiktu klausīties, šo radio varat paņemt līdzi. Pieslēdziet radio sienas kontaktligzdai vai ievietojiet divas D izmēra baterijas un ejiet ārā. Tas ir ideāls sabiedrotais, baudot glāzi vīna uz balkona vai rīkojot pikniku dārzā.

    Tehniskā specifikācija

    • Skaņa

      Izejas jauda (RMS)
      300 mW
      Skaņu sistēma
      Mono
      Skaņas pastiprinājums
      toņa kontrole
      Skaļuma vadība
      rotācijas (analogā)

    • Skaļruņi

      Pilna diapazona skaļruņa diametrs
      3,5 collas
      Pilna diapazona skaļruņu skaits
      1

    • Savienojamība

      Bluetooth
      Audio/video izeja
      Austiņas (3,5 mm)
      Audio ieeja

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Uztvērēja joslas
      • FM
      • AM
      RDS

    • Strāvas padeve

      Akumulatora tips
      D izmērs (LR20)
      Baterijas spriegums
      1.5  V
      Barošanas avots
      • 220–240 V
      • 50/60 Hz
      Bateriju skaits
      2

    • Iesaiņojuma izmēri

      Augstums
      19.3  cm
      Iesaiņojuma veids
      Kārba
      Plauktā novietošanas veids
      Guļus
      Platums
      29  cm
      Dziļums
      9.3  cm
      Iekļauto produktu skaits
      1
      Bruto svars
      1.1  kg
      Neto svars
      0.885  kg
      Taras svars
      0.215  kg

    • Produkta izmēri

      Augstums
      14.95  cm
      Platums
      21  cm
      Dziļums
      6.63  cm
      Svars
      0.668  kg

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • AC strāvas vads
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Garantijas sertifikāts

    • Modinātāja signāls

      Modinātāja signālu skaits
      Snauda (atkārtots modinātāja signāls)

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • AC strāvas vads
    • Īsa lietošanas pamācība
    • Garantijas sertifikāts
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.