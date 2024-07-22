Citi elementi lodziņā
- AC strāvas vads
- Īsa lietošanas pamācība
- Garantijas sertifikāts
TAR2509/10
Klasiskais ceļabiedrs
Vai jūs mīlat radio? No virtuves līdz garāžai un dārzam — šis portatīvais FM/AM analogais radio visur atsakņos jūsu iecienītākās radiostacijas. Tas skan lieliski, darbojas ar maiņstrāvu vai baterijām, un tam ir noderīgs LED indikators, lai jūs zināt, kad radio ir precīzi noregulēts uz radiostaciju.Skatīt visas priekšrocības
Analogā regulēšana šajā portatīvajā FM/AM radio ļauj viegli atrast jūsu iecienītās stacijas. Vienkārši pagrieziet radio sānos esošo grozāmo pogu un lielajā, skaidrajā logā skatiet, kāda frekvence ir noregulēta. LED indikators iedegas, kad signāls ir spēcīgs.
Izbaudiet savu mūziku ar mūzikas režīmu. Kad klausāties ziņas vai iecienīto radioraidījumu, vai sarunas, pārslēdziet uz ziņu režīmu. Lai ko arī jūs klausītos, 3,5 collu skaļrunis parūpēsies par skaidru skaņu.
Uz šī radio skaļuma regulēšanas sviru nav nepieciešams meklēt! Papildus lielajai skaļuma regulēšanas svirai radio virspusē atrodas slēdži FM/AM signālu un skaņas režīmu pārslēgšanai. Pieejama arī austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti.
Lai kur jums patiktu klausīties, šo radio varat paņemt līdzi. Pieslēdziet radio sienas kontaktligzdai vai ievietojiet divas D izmēra baterijas un ejiet ārā. Tas ir ideāls sabiedrotais, baudot glāzi vīna uz balkona vai rīkojot pikniku dārzā.
