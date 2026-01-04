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Izbeigta ražošana
TAS4405N/00
Dziediet no visas sirds
Ļaujiet cilvēkiem būt uzmanības centrā ar šo krāsaino Bluetooth skaļruni, kas ir aprīkots ar bezvadu mikrofonu! No dziesmām līdz klases prezentācijām, ierakstīšana ar vienu pieskārienu ļauj bērniem viegli ierakstīt vēlamos skaņu celiņus. Dzidra skaņa un 6 stundu atskaņošanas ilgums.
5 m bezvadu mikrofons
viedā Bluetooth savienošana pārī
6 stundas darbības laiks
105 x 105 x 38 mm
Šis ērti pārnēsājamais Bluetooth skaļrunis ir aprīkots ar bezvadu mikrofonu. Bērni var dziedāt līdzi mūzikai, stāstīt stāstus vai pat tēlot izdomātas filmu ainas ar draugiem! Lai ko viņi izvēlētos, ierakstīšana ar vienu pieskārienu ļauj viegli ierakstīt savus skaņu celiņus mikro SD kartē.
Iegūstiet 6 stundu darbības laiku un pilnīgu uzlādi 2,5 stundās. Uzlāde ar mikro USB. Piecas skaidri marķētas pogas, kas bērniem ļauj atskaņot, pauzēt, regulēt skaļumu, pārslēgt avotu un ierakstīt.
Ilgi nospiežot atskaņošanas/pauzēšanas pogu, šis bezvadu Bluetooth skaļrunis tiek sagatavots savienošanai pārī. Kad skaļrunis ir savienots pārī, skaļrunis atceras pēdējo pievienoto ierīci. Skaļruņa bezvadu uztveršanas attālums ir 10 metri.
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