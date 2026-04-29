10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Interneta veikals
Bezvadu skaļruņi
Visas sērijas
Bezvadu skaļrunis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
TAS4405N/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
iOS un Android ierīcēm
Atbalsta izvēlēto Philips Bluetooth skaļruņu, skaņas joslu, ballīšu skaļruņu, mikrosistēmu, CD audio sistēmu un pārnēsājamo radio vadību.
Īsā lietošanas pamācība - English (US)
Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim