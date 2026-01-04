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TAT1300BK/00
Mazas austiņas. Lieliska vērtība
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Kabatā ievietojams uzlādes ietvars
Ērtas SecureFit austiņas
SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skanējumu.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Microsoft Swift Pair.
Nelielais uzlādes ietvars viegli ieslīd kabatā, vai arī tā siksnas atverē* varat pievienot siksnu un piekārt ietvaru pie somas vai jostas cilpas. Mono režīmā varat klausīties tikai vienu austiņu, kamēr otra austiņa lādējas.
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Siksna nav iekļauta komplektācijā.