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TAT2100LB/00
Pieejams
Mazas austiņas. Ērtas ausīm
Dabiska skaņa. Dinamiski basi
4 mikrofonu tehnoloģija
Kabatā ievietojams uzlādes ietvars
SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skanējumu.
Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsit vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.
Šīm austiņām var iestatīt četrus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.
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