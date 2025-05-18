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  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
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  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
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  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
  • Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.

Izbeigta ražošana

Pilnībā bezvadu austiņas

TAT2236PK/00

3.3
| (18) Atsauksmes

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Rozā
Rozā
Zaļa
Zaļa
Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.
Šīs pret mitruma šļakatām un sviedriem izturīgās bezvadu austiņas ir kopā ar jums, lai kurp jūs dotos! Uzlādes futrālis ietilpst jūsu piegulošo džinsu kabatā. Austiņas ir ideāli piemērotas jūsu ārējai auss daļai, ja jums nepatīk austiņu uzgaļu radītā sajūta auss kanālā.
Skatīt visas priekšrocības

Ļoti plāns ietvars. Ērti lietojamas.

  • Ausīs liekamās aust. ieviet. ārējā ausī

  • Īpaši mazs uzlādes ietvars

  • IPX4 aizsardzība pret ūdeni

  • Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks

4 krāsas. “Hokeja nūjas” tipa dizains

6 stundas ilgs darbības laiks. 15 minūšu uzlāde papildu stundai darbības

Skaidra skaņa, izteikts bass. 12 mm neodīma skaļruņi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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3.3

no 5

18

Atsauksmes

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Plusi

Kvalita

Mīnusi

Chybajuci udaj o stave baterie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236BK Истински безжични слушалки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236BK Истински безжични слушалки

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.