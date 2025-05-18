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Izbeigta ražošana
TAT2236PK/00
Ausīs liekamās aust. ieviet. ārējā ausī
Īpaši mazs uzlādes ietvars
IPX4 aizsardzība pret ūdeni
Līdz 18 stundām ilgs darbības laiks
3.3
no 5
18
Atsauksmes
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Plusi
Kvalita
Mīnusi
Chybajuci udaj o stave baterie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
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Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT2236BK Истински безжични слушалки
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