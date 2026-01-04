  • Radiet noskaņu, baudiet ērtības

Patiesās bezvadu austiņas

TAT3000WT/00

Radiet noskaņu, baudiet ērtības
Izbaudiet brīvību, klausoties ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar piesātinātu, siltu un bagātīgu skanējumu. Adaptīvā trokšņu slāpēšanas sistēma reaģē uz apkārtējo vidi, toties Cafe un Lounge režīmā mūzika veidos fonu un radīs patīkamu atmosfēru.
  • Mazas austiņas. Ērtas ausīm

  • Adaptīvā trokšņu slāpēšana

  • 6 mikrofonu tehnoloģija

  • Detalizēta, dabiska skaņa

Dzidra skaņa, ērta valkāšana un telpiskās skaņas režīmi

SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk iegulst ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Philips telpiskās skaņas funkcijas ietver Cafe un Lounge režīmu, kas jūsu mūziku iekļaus vides atmosfērā, tāpēc klausīšanās laikā varēsit koncentrēties darbam.

Aizraujošs skanējums ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

Stabils Bluetooth® daudzpunktu savienojums un Auracast™

Bluetooth® 6.0 nodrošina ātru, stabilu savienojumu, savukārt atbalsts Auracast™ nodrošina iespēju ceļojumos klausīties publiskās audio pārraides. Vienlaikus var izveidot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm un pārvaldīt tās lietotnē — turklāt Windows lietotājiem komfortu nodrošinās Microsoft funkcija Swift Pair.

