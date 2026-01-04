TAT3000WT/00
Mazas austiņas. Ērtas ausīm
Adaptīvā trokšņu slāpēšana
6 mikrofonu tehnoloģija
Detalizēta, dabiska skaņa
SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk iegulst ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Philips telpiskās skaņas funkcijas ietver Cafe un Lounge režīmu, kas jūsu mūziku iekļaus vides atmosfērā, tāpēc klausīšanās laikā varēsit koncentrēties darbam.
Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Bluetooth® 6.0 nodrošina ātru, stabilu savienojumu, savukārt atbalsts Auracast™ nodrošina iespēju ceļojumos klausīties publiskās audio pārraides. Vienlaikus var izveidot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm un pārvaldīt tās lietotnē — turklāt Windows lietotājiem komfortu nodrošinās Microsoft funkcija Swift Pair.