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  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
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  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur
  • Bagātīga skaņa it visur

Izbeigta ražošana

Patiesi bezvadu austiņas

TAT3217WT/00

3
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Bagātīga skaņa it visur
Izbaudiet bagātīgu mūzikas skaņu un kristāldzidru zvanu skaidrību ar šīm patiesi bezvadu austiņām. Ērtas, uzticamas un ar uzlādes ietvaru, ko ērti ievietot kabatā! IPX5 drošība pret ūdeni un sviedriem un 26 stundu darbības laiks.
Skatīt visas priekšrocības

Bagātīga skaņa it visur

  • Bagātīga skaņa

  • Skaidra zvanu kvalitāte

  • IPX5 ūdensdrošība

  • Līdz 26 stundām ilgs darbības laiks

Droši un ērti iegulošas ausīs

Droši un ērti iegulošas ausīs

Šie “hokeja nūjas” tipa formas ieauši pieguļ ausu kanālos, radot lielisku izolāciju, kas samazina ārējo troksni. Jaudīgi 10 mm skaļruņi ļauj baudīt bagātīgu un rezonējošu skaņu. Iekļauti trīs izmēru mīksti, maināmi silikona austiņu uzgaļi.

2 iebūvēti ENC mikrofoni skaidriem zvaniem

2 iebūvēti ENC mikrofoni skaidriem zvaniem

ENC izmanto divu mikrofonu trokšņa slāpēšanas algoritmu, lai jums sniegtu lielisku zvanu skaidrību. Divi mikrofoni efektīvi samazina apkārtējo troksni, tādēļ jūs varēsiet izcili dzirdēt viens otru. Šīs patiesi bezvadu austiņas ļauj skaidri sazināties katru reizi!

Kabatā ievietojams USB-C uzlādes ietvars

Kabatā ievietojams USB-C uzlādes ietvars

Paņemiet mūziku līdzi, lai kurp arī dotos, pateicoties šim kabatā ievietojamajam uzlādes ietvaram. Austiņas uzlādējot pilnībā, tās nodrošina 6 stundas darbības laika, un pilnībā uzlādēts ietvars sniedz vēl 20 stundas darbības laika. Uzlādējiet austiņas 15 minūtes, lai ātri iegūtu papildu stundu darbības laika!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Plusi

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Mīnusi

BRAK

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.