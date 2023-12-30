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Izbeigta ražošana
TAT3217WT/00
Bagātīga skaņa
Skaidra zvanu kvalitāte
IPX5 ūdensdrošība
Līdz 26 stundām ilgs darbības laiks
Šie “hokeja nūjas” tipa formas ieauši pieguļ ausu kanālos, radot lielisku izolāciju, kas samazina ārējo troksni. Jaudīgi 10 mm skaļruņi ļauj baudīt bagātīgu un rezonējošu skaņu. Iekļauti trīs izmēru mīksti, maināmi silikona austiņu uzgaļi.
ENC izmanto divu mikrofonu trokšņa slāpēšanas algoritmu, lai jums sniegtu lielisku zvanu skaidrību. Divi mikrofoni efektīvi samazina apkārtējo troksni, tādēļ jūs varēsiet izcili dzirdēt viens otru. Šīs patiesi bezvadu austiņas ļauj skaidri sazināties katru reizi!
Paņemiet mūziku līdzi, lai kurp arī dotos, pateicoties šim kabatā ievietojamajam uzlādes ietvaram. Austiņas uzlādējot pilnībā, tās nodrošina 6 stundas darbības laika, un pilnībā uzlādēts ietvars sniedz vēl 20 stundas darbības laika. Uzlādējiet austiņas 15 minūtes, lai ātri iegūtu papildu stundu darbības laika!
3.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Plusi
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Mīnusi
BRAK
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT3217BK Potpuno bežične slušalice