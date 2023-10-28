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Izbeigta ražošana
TAT8506BK/00
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Vēja trokšņa mazināšana
Izsmalcināts dizains
Universāli piegulošas
Koncentrējieties uz skaņām, ko vēlaties dzirdēt. Hibrīda trokšņa slāpēšana izmanto vairākus mikrofonus un uzlabotu audio apstrādi, lai izfiltrētu ārējo troksni. Varat aktivizēt Informētības režīmu, pieskaroties ieausim, kā arī varat regulēt vēja trokšņa mazināšanu, izmantojot lietotni Philips Headphones.
Dziesma vai raidieraksts — ideāli noskaņotie 13 mm skaļruņi sniedz bagātīgu basu un aizraujošu skaidrību. Skaņa tiek apturēta, ja ieausi izņemat, un jūsu iOS vai Android ierīcei piemērotākais kodeks tiek atlasīts automātiski. Baudiet izcilu skaņu, lai arī kuru straumēšanas pakalpojumu izmantotu.
Šo ieaušu apļveida konstrukcija piesaistīs skatienus, un jūs varat izvēlēties tumšu vai gaišu nokrāsu, kas labāk atbilst jūsu gaumei. Sešu izmēru silikona ausu uzgaļu apvalki un papildu Comply putu elementi palīdz nodrošināt drošu un ērtu valkāšanu.
Godalgas
4.0
no 5
4
Atsauksmes
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Plusi
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Plusi
Super dźwięk i super jakość
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Plusi
Design
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke