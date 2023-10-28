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  • Iedziļinieties ar stilu
  • Iedziļinieties ar stilu
  • Iedziļinieties ar stilu
  • Iedziļinieties ar stilu
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  • Iedziļinieties ar stilu
  • Iedziļinieties ar stilu
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  • Iedziļinieties ar stilu
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  • Iedziļinieties ar stilu
  • Iedziļinieties ar stilu
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  • Iedziļinieties ar stilu
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Izbeigta ražošana

Patiesi bezvadu austiņas

TAT8506BK/00

4
| (4) Atsauksmes

1 godalga

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Iedziļinieties ar stilu
Sadzirdiet visas pareizās notis ar šīm patiesi bezvadu austiņām, kas skan tikpat labi kā izskatās. Profesionāla trokšņu slāpēšana bloķē ārējo troksni, lai jūs varētu iedziļināties raidierakstos un atskaņošanas sarakstos. Vai runājat pa tālruni ārā? Jūs varēsiet skaidri sadzirdēt sarunas partneri pat vējā.
Skatīt visas priekšrocības

Iedziļinieties ar stilu

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Vēja trokšņa mazināšana

  • Izsmalcināts dizains

  • Universāli piegulošas

Koncentrējieties, kur vien vēlaties. Profesionāla trokšņu slāpēšana

Koncentrējieties, kur vien vēlaties. Profesionāla trokšņu slāpēšana

Koncentrējieties uz skaņām, ko vēlaties dzirdēt. Hibrīda trokšņa slāpēšana izmanto vairākus mikrofonus un uzlabotu audio apstrādi, lai izfiltrētu ārējo troksni. Varat aktivizēt Informētības režīmu, pieskaroties ieausim, kā arī varat regulēt vēja trokšņa mazināšanu, izmantojot lietotni Philips Headphones.

Detalizēta skaņa. Bagātīgs bass

Detalizēta skaņa. Bagātīgs bass

Dziesma vai raidieraksts — ideāli noskaņotie 13 mm skaļruņi sniedz bagātīgu basu un aizraujošu skaidrību. Skaņa tiek apturēta, ja ieausi izņemat, un jūsu iOS vai Android ierīcei piemērotākais kodeks tiek atlasīts automātiski. Baudiet izcilu skaņu, lai arī kuru straumēšanas pakalpojumu izmantotu.

Izsmalcināta apļveida konstrukcija. Ērti pieguloša

Izsmalcināta apļveida konstrukcija. Ērti pieguloša

Šo ieaušu apļveida konstrukcija piesaistīs skatienus, un jūs varat izvēlēties tumšu vai gaišu nokrāsu, kas labāk atbilst jūsu gaumei. Sešu izmēru silikona ausu uzgaļu apvalki un papildu Comply putu elementi palīdz nodrošināt drošu un ērtu valkāšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-3112060

Atsauksmes

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4.0

no 5

4

Atsauksmes

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Plusi

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Plusi

Super dźwięk i super jakość

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Plusi

Design

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.