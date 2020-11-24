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  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
  • Lai skan tas, ko vēlaties
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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Lai skan tas, ko vēlaties
Episki atskaņošanas saraksti. Jaunākie podkāsti. Šīs bezvadu austiņas sniedz dzidru skaņu un spēcīgus basus. Galvas stīpa ir tik viegla, ka praktiski to nejutīsiet, un ausu uzlikas iespējams nolocīt. 11 stundu atskaņošanas laiks. Pietiekami dienai. Vai naktij.
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Lai skan tas, ko vēlaties

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Līdz 15 stundām ilgs darbības laiks

  • Kompakti salokāmas

15 stundu atskaņošanas laiks. Pietiekami dienai. Vai naktij.

Iegūstat 15 stundu atskaņošanas laiku, kā arī 32 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un spēcīgus basus. Pilna uzlāde aizņem no divām līdz trim stundām

2–3 stundu uzlādes laiks.

Pilna uzlāde aizņem no divām līdz trim stundām.

32 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Skaidra skaņa. Spēcīgi basi.

32 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo skaidru skaņu un spēcīgus basus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.3

no 5

24

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakość, cena

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Plusi

dźwięk, wygodne

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.