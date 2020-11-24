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Izbeigta ražošana
TAUH202WT/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Līdz 15 stundām ilgs darbības laiks
Kompakti salokāmas
Iegūstat 15 stundu atskaņošanas laiku, kā arī 32 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un spēcīgus basus. Pilna uzlāde aizņem no divām līdz trim stundām
Pilna uzlāde aizņem no divām līdz trim stundām.
32 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo skaidru skaņu un spēcīgus basus.
4.3
no 5
24
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakość, cena
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Plusi
dźwięk, wygodne
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe