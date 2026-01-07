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  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās
  • Komfortabla, tīra skūšanās

Shaver 3000X SeriesElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

X3003/00

4.6
| (618) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Komfortabla, tīra skūšanās
Philips Shaver 3000X sērijas elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai gādā par ērtu un gludu skūšanos un labu vērtību. 27 pašasinoši PowerCut asmeņi, mitrai un sausai lietošanai, kā arī izbīdāms trimmeris ļauj skuveklim būt vienkārši lietojamam un vienmēr uzticamam.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ar SkinProtect tehnoloģiju

Komfortabla, tīra skūšanās

  • PowerCut Blades

  • Mitrā un sausā skūšanās

  • Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas

  • 4D Flex Heads

PowerCut asmeņi ir izstrādāti vienmērīgas un gludas skūšanās nodrošināšanai

PowerCut asmeņi ir izstrādāti vienmērīgas un gludas skūšanās nodrošināšanai

27 pašuzasinoši asmeņi vienmērīgi nogriež katru matiņu tieši pie ādas, lai skūšanās rezultāts katru reizi būtu vienmērīgs un gluds. Mūsu pašuzasinošie asmeņi kalpo kā jauni 2 gadus.

Slapjā un sausā skūšanās pie izlietnes vai dušā

Slapjā un sausā skūšanās pie izlietnes vai dušā

Izvēlieties ērto sauso skūšanos vai sakombinējiet ar iecienītākajām putām vai želeju un veiktu atsvaidzinošu slapjo skūšanos, pat dušā.

4D Flex galviņas piekļaujas jūsu sejai, lai nodrošinātu ērtu skūšanos

4D Flex galviņas piekļaujas jūsu sejai, lai nodrošinātu ērtu skūšanos

Peldošās galviņas izliecas četros virzienos, lai uzturētu vienmērīgu saskari ar ādu un to pasargātu no ieplēsumiem un griezumiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.6

no 5

618

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

07/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs produkts!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Plusi

Viss labi

Mīnusi

Nekas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

25/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Perfekti.

Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

26/05/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Už savo kainą - puikus gaminys

Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 