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  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
  • Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*

Shaver 5000X seriesElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

X5012/00

4.7
| (96) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*
Philips 5000X sērija ir izstrādāta, lai nodrošinātu gludu skūšanos ar papildu ādas aizsardzību ikdienas komfortam. Skin Protect tehnoloģija palīdz samazināt kairinājumu, lai jūs varētu skūties ar pārliecību un baudīt gludu, komfortablu rezultātu katru dienu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Ar Skin Protect tehnoloģiju

Gluds skuvums. Papildu ādas aizsardzība*

  • SkinGlide aizsargpārklājums

  • 360° kustīga galviņa

  • Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas

  • PowerCut Blades

Vienmērīgi slīd, lai samazinātu kairinājumu

Vienmērīgi slīd, lai samazinātu kairinājumu

Skujieties ērtāk. SkinGlide aizsargpārklājums sastāv no 100 000 mikropērlītēm katrā kvadrātcentimetrā, uzlabojot slīdamību uz ādas par 20%**, samazinot berzi un līdz minimumam samazinot kairinājumu.

Saglabā optimālu saskari ar ādu pat grūti pieejamās vietās

Saglabā optimālu saskari ar ādu pat grūti pieejamās vietās

Pilnīgi elastīgā skuvekļa galviņa griežas par 360°, lai uzturētu saskari ar ādu pat grūti aizsniedzamās vietās. Tas palīdz uztvert matiņus, vienlaikus samazinot pārmērīgu spiedienu uz ādas, lai panāktu ērtāku skūšanos tuvu ādai.

Pret koroziju izturīgi, ādu saudzējoši asmeņi ilgstošam komfortam

Pret koroziju izturīgi, ādu saudzējoši asmeņi ilgstošam komfortam

Asmeņi ir izgatavoti no augstākās kvalitātes Eiropas tērauda, kas ir izturīgs pret koroziju un neļauj piemaisījumiem ietekmēt asmens veiktspēju. Hipoalerģiskais tērauds saudzē ādu un palīdz nodrošināt ērtu skūšanos katru dienu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.7

no 5

96

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

01/05/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labs skuveklis

Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Date of Use 2026-04-16

30/10/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt to strzał w 10 i must have!

Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.

Plusi

Wykonanie, precyzja, efekt końcowy

Mīnusi

brak wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/10/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Golarka Philips Skin protect

Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinot ar Philips S3000 sērijas skuvekļiem

  2. salīdzinot ar pārklājumu bez pērlītēm