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SkinGlide aizsargpārklājums
360° kustīga galviņa
Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas
PowerCut Blades
Skujieties ērtāk. SkinGlide aizsargpārklājums sastāv no 100 000 mikropērlītēm katrā kvadrātcentimetrā, uzlabojot slīdamību uz ādas par 20%**, samazinot berzi un līdz minimumam samazinot kairinājumu.
Pilnīgi elastīgā skuvekļa galviņa griežas par 360°, lai uzturētu saskari ar ādu pat grūti aizsniedzamās vietās. Tas palīdz uztvert matiņus, vienlaikus samazinot pārmērīgu spiedienu uz ādas, lai panāktu ērtāku skūšanos tuvu ādai.
Asmeņi ir izgatavoti no augstākās kvalitātes Eiropas tērauda, kas ir izturīgs pret koroziju un neļauj piemaisījumiem ietekmēt asmens veiktspēju. Hipoalerģiskais tērauds saudzē ādu un palīdz nodrošināt ērtu skūšanos katru dienu.
4.7
no 5
96
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Silvestrs7
01/05/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Labs skuveklis
Lieliska ierīce, darbojas nevainojami, ērts lietošanā, viegla apkope!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver 5000X series X5006/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Date of Use 2026-04-16
barticom
30/10/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt to strzał w 10 i must have!
Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.
Plusi
Wykonanie, precyzja, efekt końcowy
Mīnusi
brak wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Brodacz34
28/10/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Golarka Philips Skin protect
Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
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