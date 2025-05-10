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Shaver 5000X series Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Shaver 5000X seriesElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

X5012/00

Shaver 5000X series Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 45.7 kB
  • 10 May 2025

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 2.6 MB
  • 11 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

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