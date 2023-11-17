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  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana
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  • Vienkārša, jaudīga tīrīšana

3000. sērijaBezvada putekļsūcējs

XC3031/01

4.4
| (19) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Vienkārša, jaudīga tīrīšana
Tīrīšana ar vieglo Philips 3000. sērijas putekļsūcēju ir ļoti vienkārša. Tas nodrošina jaudīgu sūkšanu uz cietiem grīdas segumiem, pateicoties PowerCyclone tehnoloģijai, un izgaismo neredzamos putekļus ar LED uzgali. Jūs gaida viegla un ērta tīrīšana.
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Tīrīšana līdz 60 min ar vienu uzlādes reizi (1)

Vienkārša, jaudīga tīrīšana

  • Jaudīga sūkšana ar PowerCyclone 8

  • LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem, lai nepalaistu garām putekļus

  • Līdz 60 m. eko rež.,15 m. turbo rež.(2)

  • 2 iestatījumi, 2 pied., sienas statīvs

PowerCyclone 8: jaudīga sūkšana, minimāls akumulatora jaudas patēriņš (8)

PowerCyclone 8: jaudīga sūkšana, minimāls akumulatora jaudas patēriņš (8)

PowerCyclone 8 un PowerBlade digitālais motors strādā kopā, lai energoefektīvi radītu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 820 L/min (3)). Kāds ir rezultāts? Rūpīga un ātrāka putekļu savākšana, jo īpaši no cietajiem grīdas segumiem.

LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem izgaismo putekļus un vada katru kustību

LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem izgaismo putekļus un vada katru kustību

Izmantojot mūsu LED uzgali, katrai kustībai ir nozīme, jo tiek savākti līdz pat 99% putekļu un netīrumu augstākajā iestatījumā (4). Tas izgaismo mazās putekļu daļiņas tieši vajadzīgajā leņķī, lai redzētu, tieši kur tīrīt. Uzgalis ir veidots tā, lai piekļūtu tuvu sienām un malām, uztvertu pat grūti savācamās netīrumu daļiņas, neatstājot pat vissīkāko puteklīti.

Vienkārša tīrīšana rokas putekļsūcēja funkcijas un piederumu dēļ

Vienkārša tīrīšana rokas putekļsūcēja funkcijas un piederumu dēļ

Skapīšos, stūros, pie griestiem — Philips 3000. sērijas ierīce tiks galā ar visu. To var pārveidot par rokas putekļsūcēju, atvieglojot pārvietošanu. Garais spraugu uzgalis palīdz iztīrīt šauras vietas. “Divi vienā” kombinēto uzgali var viegli pārveidot par mīkstu suku, ar ko apstrādāt saudzējamas virsmas, un platu šaurās vietās ievietojamo uzgali īpaši grūti tīrāmiem stūriem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

19

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Plusi

Простий в догляді, гарно прибирає

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Plusi

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Plusi

Досить довгий час роботи, потужний

Mīnusi

Не виявила

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Atrunas

  1. (1) Standarta režīms, tikai rokas ierīce

  2. (2) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīms, tikai rokas ierīce

  3. (3) Turbo režīmā

  4. (4) Uz cietā seguma turbo režīmā

  5. (5) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīmā, tikai rokas ierīce

  6. (6) Daļiņu izmērs > 0,5 μm

  7. (7) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali

  8. (8) Turbo režīms, tikai rokas ierīce