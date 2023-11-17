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Jaudīga sūkšana ar PowerCyclone 8
LED uzgalis cietajiem grīdas segumiem, lai nepalaistu garām putekļus
Līdz 60 m. eko rež.,15 m. turbo rež.(2)
2 iestatījumi, 2 pied., sienas statīvs
PowerCyclone 8 un PowerBlade digitālais motors strādā kopā, lai energoefektīvi radītu liela ātruma gaisa plūsmu (līdz 820 L/min (3)). Kāds ir rezultāts? Rūpīga un ātrāka putekļu savākšana, jo īpaši no cietajiem grīdas segumiem.
Izmantojot mūsu LED uzgali, katrai kustībai ir nozīme, jo tiek savākti līdz pat 99% putekļu un netīrumu augstākajā iestatījumā (4). Tas izgaismo mazās putekļu daļiņas tieši vajadzīgajā leņķī, lai redzētu, tieši kur tīrīt. Uzgalis ir veidots tā, lai piekļūtu tuvu sienām un malām, uztvertu pat grūti savācamās netīrumu daļiņas, neatstājot pat vissīkāko puteklīti.
Skapīšos, stūros, pie griestiem — Philips 3000. sērijas ierīce tiks galā ar visu. To var pārveidot par rokas putekļsūcēju, atvieglojot pārvietošanu. Garais spraugu uzgalis palīdz iztīrīt šauras vietas. “Divi vienā” kombinēto uzgali var viegli pārveidot par mīkstu suku, ar ko apstrādāt saudzējamas virsmas, un platu šaurās vietās ievietojamo uzgali īpaši grūti tīrāmiem stūriem.
4.4
no 5
19
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Plusi
Простий в догляді, гарно прибирає
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
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Varnava99
16/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Plusi
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
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14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Plusi
Досить довгий час роботи, потужний
Mīnusi
Не виявила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Standarta režīms, tikai rokas ierīce
(2) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīms, tikai rokas ierīce
(3) Turbo režīmā
(4) Uz cietā seguma turbo režīmā
(5) Standarta režīms, tikai rokas ierīce/turbo režīmā, tikai rokas ierīce
(6) Daļiņu izmērs > 0,5 μm
(7) Uz cietā grīdas seguma ar sausās tīrīšanas uzgali
(8) Turbo režīms, tikai rokas ierīce