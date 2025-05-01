30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XC3042/10
XC3131/01
XC3131/61
XC2011/01
XC3031/01
XC3032/01
XC3033/01
XC3132/01
XC3133/01
Saderība ar:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
“Divi vienā” uzgalis šaurām spraugām un suka visām tīrīšanas vajadzībām
Ar spraugu tīrīšanas uzgaļa palīdzību var iztīrīt dziļus stūrus un grūti aizsniedzamas vietas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Plusi
Kompaktan
Mīnusi
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000