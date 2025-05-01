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Bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijaPiederumu komplekts

XV1632/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Piederumu komplekts
Piederumu komplekts ir saderīgs ar Philips bezvada putekļsūcēju 2000. un 3000. sērijas ierīcēm (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Tajā iekļauti “divi vienā” piederumi, kā arī uzgalis šauru spraugu tīrīšanai.
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Savietojamie produkti
3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC3042/10

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļu sūcējs

XC3131/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļu sūcējs

XC3131/61

2000. sērija

2000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC2011/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC3031/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC3032/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļsūcējs

XC3033/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļsūcējs Aqua

XC3132/01

3000. sērija

3000. sērija
Bezvada putekļu sūcējs

XC3133/01

Piederumu komplekts

  • Saderība ar:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

“Divi vienā” uzgalis

“Divi vienā” uzgalis šaurām spraugām un suka visām tīrīšanas vajadzībām

Spraugu un grūti aizsniedzamu vietu izsūkšanai

Ar spraugu tīrīšanas uzgaļa palīdzību var iztīrīt dziļus stūrus un grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Plusi

Kompaktan

Mīnusi

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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