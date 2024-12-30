900 W, savāc 99,9% putekļu
TriActive+ LED uzgalis
SuperTurbo paklāju birste
HEPA 13 filtrēšanas līmenis*
Izgatavots ES un ilgtspējīgs
Ātri un efektīvi savāc putekļus, pateicoties mūsu 900 W motoram ar vairāk nekā 50 000 apgr./min.
Iegūsti izcilu tīrīšanas rezultātu, ko nodrošina liela sūkšanas jauda apvienojumā ar mūsu TriActive+LED uzgali. Šī kombinācija ļauj savākt 99,9% smalko putekļu**.
Uzlabota gaisa kvalitāte mājās, pateicoties mūsu HEPA filtram un konstrukcijai ar ECARF sertifikātu. Filtrs uztver > 99,99%* ziedputekšņu, dzīvnieku spalvu, putekļu ērcīšu un citu smalko putekļu daļiņu tvertnē, radot veselīgāku vidi cilvēkiem, kas cieš no alerģijām.
Vikule
30/12/2024
Lietuva
Švarintojas
Funkcionalus ir apgalvotas dulkių siurblys. Led, antgaliai, pakaitiniai dulkių maišeliai, ilgas laidas, nebraižo grindų.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Performer“ LED 8000 serija XD8142/12 Dulkių siurblys su maišeliu
30/12/2024
Lietuva
Puikios funkcijos turint gyvūnų
Labai patiko antgalis su šepetėliu, gerai surenka gyvūnų pūkus nuo kilimo. Ilgas laidas, pasiekia visus kambarius. Lemputės siurbimo galvutėje apšviečia net mažiausias šiukšleles ir jas susiurbiu
Plusi
apšviečia paviršių
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Performer“ LED 8000 serija XD8152/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Saulėgrąža_S
29/12/2024
Lietuva
Viskas atitinka ir patinka
Patinka naujasis siurblys, kuris puikiai siurbia dėl galingo variklio. Ilgas laikas, geri priedai. Maišelis nepraleidžia dulkių, todėl siurbiant nealergizuoja.
Plusi
Siurbiant nealergizuoja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Performer“ LED 8000 serija XD8122/10 Dulkių siurblys su maišeliu
Filtrēšanas līmeņi tiek pārbaudīti atbilstoši standartam EN60312-1-2023. Daļiņu izmērs ir robežās no 0,3 līdz 10 um.
Savāc 99,9% putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).